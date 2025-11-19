Giriş
    Steam Machine için sevindiren haber: FSR 4, SteamOS ve Proton'a geliyor

    Valve, VKD3D-Proton 3.0 güncellemesiyle FSR 4 desteğini Linux ve SteamOS tarafına taşıdı. Bu adım, hem DirectX 12 uyumluluğunu güçlendiriyor hem de yeni Steam Machine için kritik bir işaret veriyor.

    Steam Machine için müjde: FSR 4, SteamOS ve Proton'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Valve, Linux ve SteamOS ekosisteminde DirectX 12 uyumluluğunu sağlayan VKD3D-Proton katmanının 3.0 sürümünü yayınladı. Güncelleme, sistemde çok sayıda iyileştirme getirirken AMD FSR 4 desteği de içeriyor. Böylece FSR 4'ün yalnızca Windows tarafında değil, Linux tabanlı oyuncu sistemlerinde de resmi olarak çalışması için önemli bir aşama geride bırakıldı.

    FSR 4, SteamOS ve Proton'a geliyor

    Valve'ın açıklamasına göre FSR 4 desteği, AGS WMMA intrinsics üzerinden VK_KHR_cooperative_matrix ve VK_KHR_shader_float8 uzantılarının kullanılmasıyla mümkün hale geldi. Resmi destek RDNA 4 mimarisi ve Radeon RX 9000 serisi için geçerli olsa da, Proton'un yeni sürümü RDNA 3 ve RDNA 2 donanımlarına yönelik bir geri dönüşüm yolu da içeriyor.

    FSR 4'ün Linux tarafına gelişi, 2026'nın başında tanıtılması beklenen yeni Steam Machine için de avantaj olacak. Valve’ın RDNA 3 tabanlı yeni kompakt PC modelinin, özellikle 4K hedefli senaryolarda FSR’e ciddi şekilde ihtiyaç duyacağı biliniyor. Firmanın FSR 4'ün RDNA 3 donanımlarıyla çalışabilmesini "umduğunu" daha önce dile getirmesi, bu güncellemenin zamanlama açısından önemini artırıyor.

    FSR 4'ün RDNA 3 ve RDNA 2 üzerinde emüle edilmesinin temel nedeni, AMD'nin daha önce yanlışlıkla sızdırdığı kaynak kodu oldu. Buna rağmen tam performanslı bir sürüm için AMD'nin ilave optimizasyonlar yapması gerek. Bu durum, özellikle Steam Deck gibi daha sınırlı GPU gücüne sahip cihazlarda FSR 4’ün gerçek anlamda verimli çalışmasını zorlaştırıyor

