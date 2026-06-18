Steam Machine ilk testlerde görüntülendi: Steam Deck'e fark atıyor

Steam Machine ilk testlerde görüntülendi
Kaçıranlar için Steam Machine fikri aslında Valve'ın SteamOS'u tanıttığı 2013 yılına kadar uzanıyor. İlk girişimde şirket, farklı üreticilerin kendi donanımlarını oluşturmasına izin vermişti. Ancak son sızıntılar, Valve'ın bu kez Steam Deck'te olduğu gibi donanım tasarımını doğrudan kendisinin belirlediğini gösteriyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre sistem, Zen 4 mimarisine dayanan özel bir AMD işlemci ve yarı özel tasarıma sahip ayrık ekran kartıyla gelecek. Donanım tarafında 6 çekirdek ve 12 izlekli işlemciye ek olarak 28 hesaplama birimli (CU) grafik çözümü bulunacak. Geekbench sonuçlarında "AMD Custom CPU 1772" olarak görünen işlemci, 4.86 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına ve 30 MB L3 önbelleğe sahip. İşlemcinin yalnızca 30W güç tüketimiyle çalıştığı belirtiliyor.
Bunun temel nedeni ise masaüstü işlemcilerin 65W ve üzeri TDP değerleriyle çalışması. Sistemin diğer teknik özellikleri arasında 16 GB'a kadar DDR5 bellek ve 8 GB GDDR6 grafik belleği yer alıyor. AMD'nin birleşik bellek mimarisini (UMA) desteklemesi nedeniyle Valve'ın nasıl bir bellek yapısı tercih edeceği henüz netleşmiş değil.
Steam Machine'in başarısını belirleyecek en önemli unsurun ise fiyatlandırma olması bekleniyor. Sızıntılara göre Steam Machine'in 900 ila 1.000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. .Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel