Steam Machine ilk testlerde görüntülendi: Steam Deck'e fark atıyor

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Tam Boyutta Gör Valve tarafından yakın tarihte tanıtılan yeni nesil Steam Machine için performans sonuçları ortaya çıktı. Geekbench veritabanında görülen yeni testler, sistemin Steam Deck'e kıyasla önemli bir işlemci performansı artışı sunacağını gösteriyor. İşte Valve'ın konsol-PC hibriti cihazından ilk sonuçlar...

Steam Machine ilk testlerde görüntülendi

Kaçıranlar için Steam Machine fikri aslında Valve'ın SteamOS'u tanıttığı 2013 yılına kadar uzanıyor. İlk girişimde şirket, farklı üreticilerin kendi donanımlarını oluşturmasına izin vermişti. Ancak son sızıntılar, Valve'ın bu kez Steam Deck'te olduğu gibi donanım tasarımını doğrudan kendisinin belirlediğini gösteriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre sistem, Zen 4 mimarisine dayanan özel bir AMD işlemci ve yarı özel tasarıma sahip ayrık ekran kartıyla gelecek. Donanım tarafında 6 çekirdek ve 12 izlekli işlemciye ek olarak 28 hesaplama birimli (CU) grafik çözümü bulunacak. Geekbench sonuçlarında "AMD Custom CPU 1772" olarak görünen işlemci, 4.86 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına ve 30 MB L3 önbelleğe sahip. İşlemcinin yalnızca 30W güç tüketimiyle çalıştığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan test sonuçlarına göre işlemci tek çekirdekte 2.334 puan, çoklu çekirdekte ise 7.392 puan elde ediyor. Bu değerler, Steam Deck'te kullanılan işlemciyle karşılaştırıldığında yaklaşık iki katlık bir performans artışına işaret ediyor. Ancak masaüstü işlemcilerle kıyaslandığında tablo biraz farklı. Test sonuçlarına göre AMD Ryzen 5 5600X halen daha yüksek performans sunabiliyor. Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 5 7600X ise belirgin şekilde önde yer alıyor.

Bunun temel nedeni ise masaüstü işlemcilerin 65W ve üzeri TDP değerleriyle çalışması. Sistemin diğer teknik özellikleri arasında 16 GB'a kadar DDR5 bellek ve 8 GB GDDR6 grafik belleği yer alıyor. AMD'nin birleşik bellek mimarisini (UMA) desteklemesi nedeniyle Valve'ın nasıl bir bellek yapısı tercih edeceği henüz netleşmiş değil.

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Steam Machine'in başarısını belirleyecek en önemli unsurun ise fiyatlandırma olması bekleniyor. Sızıntılara göre Steam Machine'in 900 ila 1.000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. .

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Steam Machine ilk testlerde görüntülendi: İşte ilk sonuçlar

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