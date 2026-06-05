Steam Machine ve Steam Frame’in çıkış dönemi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Valve, uzun süredir merakla beklenen yeni donanımları Steam Machine ve Steam Frame için resmi çıkış dönemini duyurdu. Şirketin geliştiricilere yönelik yayımladığı yeni bir blog yazısında paylaşılan bilgilere göre her iki cihaz da 2026 yazında piyasaya sürülecek. Ancak Valve, bir kez daha donanımların satış fiyatlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu bilgi, Valve’in cihazların Verified programına dahil edilmesiyle ilgili yayınladığı bir blog yazısında paylaşıldı. Steam’in Verified programı ilk olarak Steam Deck ile kullanıma sunulmuş ve oyuncuların bir oyunun cihazda ne kadar iyi çalışacağını önceden görebilmesini sağlamıştı. Aynı sistem şimdi Steam Machine ve Steam Frame için de uygulanacak.

Valve’ın açıklamasına göre Steam Machine için Verified rozeti gereksinimleri büyük ölçüde Steam Deck ile aynı olacak. Böylece geliştiriciler ve oyuncular, oyunların cihaz üzerinde ne seviyede performans sunduğunu kolayca anlayabilecek.

Valve, Steam Frame’e özel doğrulama programının da cihazın kutudan çıktığı haliyle sunduğu kullanıcı deneyimine odaklandığını belirtti. Şirketin aktardığı kriterlere göre oyunların varsayılan grafik ayarlarında iyi performans göstermesi, metin ve kullanıcı arayüzü öğelerinin cihazın dahili ekranında net ve okunabilir olması gerekiyor.

Ayrıca varsayılan kontrol düzeninin Steam Frame Controller ile sorunsuz çalışması da doğrulama şartları arasında yer alıyor. Valve, aynı test kriterlerinin hem sanal gerçeklik (VR) oyunları hem de geleneksel oyunlar için geçerli olacağını vurguladı.

Fiyat belirsizliği sürüyor

Valve, Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller ürünlerini ilk kez Kasım 2025’te duyurmuştu. O tarihten bu yana en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

Valve’in herhangi bir fiyat bilgisini paylaşmama nedeni ise küresel bellek piyasasındaki durumla ilgili. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana bellek maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Fiyat artışlarının kısa vadede sona ereceğine dair net bir işaret de bulunmuyor.

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Bu süreçte Microsoft, Sony ve Valve mevcut donanım ürünlerinin fiyatlarını yüzlerce dolar artırdı. Bu nedenle Steam Machine ve Steam Frame’in piyasaya hangi fiyat seviyesinden giriş yapacağı belirsizliğini koruyor.

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Steam Machine ve Steam Frame’in çıkış dönemi açıklandı

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