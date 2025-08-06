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    Steam, macOS 11 Big Sur desteğini sonlandırıyor

    Steam, 15 Ekim 2025'te macOS 11 Big Sur desteğini sonlandıracak. Mac kullanıcılarının platforma erişmeye devam edebilmeleri için macOS Monterey ve üzeri sürüme geçmeleri gerekecek.

    steam macos 11 big sur desteği Tam Boyutta Gör
    Valve, macOS kullanıcıları için önemli bir mesaj yayınladı. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Windows 10 desteğinin sona ermesinin ertesi günü, Valve macOS 11 Big Sur'da Steam desteğini sonlandıracak.

    Valve, Chrome’un Steam istemcisine entegre olması nedeniyle macOS 11'i kaldırıyor. Chrome, macOS Big Sur desteğini sonlandırdı, gelecekteki Steam güncellemeleri de yalnızca macOS 12 ve sonraki sürümlerde olan güvenlik güncellemeleri ve belirli özellikleri gerektirecek. Apple, macOS 11 Big Sur desteğini 2023'te sonlandırdı ve 2020’den kalma eski işletim sistemini kullanan kullanıcılara artık güncelleme yayınlamıyor veya teknik destek sağlamıyor.

    15 Ekim 2025'te destek sonlandırılacak

    Valve, kullanıcıların tek seçeneğinin daha yeni bir macOS sürümüne yükseltmek olduğunu ekliyor: “Steam, 15 Ekim 2025'te macOS 11 sürümü (Big Sur) desteğini resmen sonlandıracak. Bu tarihten sonra Steam İstemcisi artık bu macOS sürümünde çalışmayacak. Steam'i ve Steam üzerinden satın alınan oyunları veya diğer ürünleri çalıştırmaya devam etmek için kullanıcıların daha yeni bir macOS sürümüne güncelleme yapmaları gerekecek.

    macOS 11'de Steam desteğinin sona ermesi, belirli Mac kullanıcılarının Steam'i çalıştırmaya devam etmek için donanımlarını yükseltmeleri gerekeceği anlamına geliyor. macOS 11, çoğunlukla 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürülen modeller için son güncelleme oldu. Artık kullanıcıların destek almaya devam etmek için ya yeni bir cihaz satın almaları ya da resmi olmayan yöntemlerle macOS 12 Monterey'e geçmeleri gerekiyor.

    Steam kullanıcılarının %1,88’ini Mac kullanıcıları oluşturuyor. En popüler sürümler; macOS 15 ve macOS 12.

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