    Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

    Valve, Steam mağaza arayüzünü güncelledi. Yenilenen tasarım, birleşik menü sistemi, genişletilmiş sekmeler ve kişiselleştirilmiş önerilerle oyun keşfini kolaylaştırıyor. İşte tasarımı...

    Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, bir süredir aşina olduğumuz arayüz tasarımında değişikliğe gidiyor. Yenilenen oyun-içi arayüzün ardından şimdi de mağazanın tasarımı da değişti. Yeni tasarım, oyuncuların mağazada daha kolay gezinmesini ve oyunlara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

    Steam mağaza arayüzü yenilendi

    Steam, güncelleme ile üstte yer alan mavi menü çubuğunu ve sol sütunu birleştirerek birleşik bir menü sistemine geçiyor. Artık genişletilebilen sekmeler, ikonlar ve grafiklerle kullanıcıya daha düzenli bir gezinme deneyimi sunacak. Fare işaretçisi dışında kaybolan bu menü, arayüzde sade bir görünüm de sağlıyor.

    Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarımın bir diğer öne çıkan detayı ise, mağaza genelinde daha sık kullanılan Steam arama çubuğunun çok daha fazla sayfada yer alması. Bu sayede popüler kategorilere, son incelenen oyunlara ve topluluk tarafından öne çıkarılan başlıklara daha hızlı erişim sağlanıyor. Ayrıca arama paneli, Popüler Aramalar, Son Görüntülenenler, Sadece oyunlardan daha fazlası ve Gelişmiş Arama bağlantısı olmak üzere artık daha fazla seçenek sunuyor.

    Steam ayrıca "Ways to Play" sekmesiyle Steam Deck uyumlu, kontrolcü dostu ve VR başlıklarına doğrudan ulaşma imkânı sunuyor. Kişiselleştirilmiş "Önerilen Oyunlar" bölümü ise kullanıcıların geçmişteki oyun tercihlerine göre şekilleniyor. "Göz At" sekmesi ise en çok satanlar, yeni çıkanlar, ücretsiz oyunlar ve indirimdeki içeriklere hızlı erişim sunarak oyun keşfini daha kolay hale getiriyor.

    Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni Steam mağaza menüsü artık beta aşamasından çıktı ve Steam istemcisi, Steam Deck ve Steam Mobile dahil her yerde kullanılabilir. Değişikliklere göz atmak isteyen kullanıcılar tüm detaylara buradan ulaşabilirler...
