Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

Steam, güncelleme ile üstte yer alan mavi menü çubuğunu ve sol sütunu birleştirerek birleşik bir menü sistemine geçiyor. Artık genişletilebilen sekmeler, ikonlar ve grafiklerle kullanıcıya daha düzenli bir gezinme deneyimi sunacak. Fare işaretçisi dışında kaybolan bu menü, arayüzde sade bir görünüm de sağlıyor.
Steam ayrıca "Ways to Play" sekmesiyle Steam Deck uyumlu, kontrolcü dostu ve VR başlıklarına doğrudan ulaşma imkânı sunuyor. Kişiselleştirilmiş "Önerilen Oyunlar" bölümü ise kullanıcıların geçmişteki oyun tercihlerine göre şekilleniyor. "Göz At" sekmesi ise en çok satanlar, yeni çıkanlar, ücretsiz oyunlar ve indirimdeki içeriklere hızlı erişim sunarak oyun keşfini daha kolay hale getiriyor.
