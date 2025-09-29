Steam mağaza arayüzü yenilendi: İşte yeni tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, bir süredir aşina olduğumuz arayüz tasarımında değişikliğe gidiyor. Yenilenen oyun-içi arayüzün ardından şimdi de mağazanın tasarımı da değişti. Yeni tasarım, oyuncuların mağazada daha kolay gezinmesini ve oyunlara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Steam mağaza arayüzü yenilendi

Steam, güncelleme ile üstte yer alan mavi menü çubuğunu ve sol sütunu birleştirerek birleşik bir menü sistemine geçiyor. Artık genişletilebilen sekmeler, ikonlar ve grafiklerle kullanıcıya daha düzenli bir gezinme deneyimi sunacak. Fare işaretçisi dışında kaybolan bu menü, arayüzde sade bir görünüm de sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımın bir diğer öne çıkan detayı ise, mağaza genelinde daha sık kullanılan Steam arama çubuğunun çok daha fazla sayfada yer alması. Bu sayede popüler kategorilere, son incelenen oyunlara ve topluluk tarafından öne çıkarılan başlıklara daha hızlı erişim sağlanıyor. Ayrıca arama paneli, Popüler Aramalar, Son Görüntülenenler, Sadece oyunlardan daha fazlası ve Gelişmiş Arama bağlantısı olmak üzere artık daha fazla seçenek sunuyor.

Steam ayrıca "Ways to Play" sekmesiyle Steam Deck uyumlu, kontrolcü dostu ve VR başlıklarına doğrudan ulaşma imkânı sunuyor. Kişiselleştirilmiş "Önerilen Oyunlar" bölümü ise kullanıcıların geçmişteki oyun tercihlerine göre şekilleniyor. "Göz At" sekmesi ise en çok satanlar, yeni çıkanlar, ücretsiz oyunlar ve indirimdeki içeriklere hızlı erişim sunarak oyun keşfini daha kolay hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Steam mağaza menüsü artık beta aşamasından çıktı ve Steam istemcisi, Steam Deck ve Steam Mobile dahil her yerde kullanılabilir. Değişikliklere göz atmak isteyen kullanıcılar tüm detaylara buradan ulaşabilirler...

