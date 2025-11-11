Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

Valve, yeni değişikliğin kullanıcıların dar arayüz şikayetlerine yanıt olarak yapıldığını belirtiyor. Yeni yerleşim, sayfalar arasında geçişi kolaylaştırırken, özellikle medya alanında dikkat çeken yenilikler sunuyor. Artık kullanıcılar üç farklı görüntüleme moduna sahip yeni bir medya sayfası üzerinden oyun fragmanlarını tam ekran veya sinema modunda izleyebiliyor.
Yeni mağaza düzeni, masaüstü istemcisinin yanı sıra Steam Deck, tablet ve mobil cihazlarda da uyumlu çalışıyor. Valve, sonraki güncellemelerde ana sayfa ve diğer bölümleri de bu yeni tasarım anlayışına taşımayı planlıyor.