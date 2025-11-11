Giriş
    Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

    Valve, Steam'in masaüstü mağaza sayfalarını yeniledi. Yeni tasarım, 1200 piksel genişliğinde sayfalar, gelişmiş medya deneyimi ve daha büyük görsel alanlarıyla oyun keşfini daha akıcı hale getiriyor.

    Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam'in masaüstü mağazası için kapsamlı bir arayüz güncellemesi yayınladı. Aylardır süren beta sürecinin ardından kullanıma sunulan yeni tasarım, mağaza sayfalarının genişliğini 940 pikselden 1200 piksele çıkarıyor. Böylece oyun sayfaları artık daha ferah bir görünüme sahip ve fragman, ekran görüntüsü ile tanıtım görselleri daha yüksek çözünürlükte görüntülenebiliyor.

    Steam masaüstü mağazası yenilendi

    Valve, yeni değişikliğin kullanıcıların dar arayüz şikayetlerine yanıt olarak yapıldığını belirtiyor. Yeni yerleşim, sayfalar arasında geçişi kolaylaştırırken, özellikle medya alanında dikkat çeken yenilikler sunuyor. Artık kullanıcılar üç farklı görüntüleme moduna sahip yeni bir medya sayfası üzerinden oyun fragmanlarını tam ekran veya sinema modunda izleyebiliyor.

    Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Medya tarafındaki yeniliklere ek olarak geliştiriciler için Steamworks araçları da güncellendi. Artık oyun açıklamalarında daha zengin metin biçimlendirmeleri yapılabiliyor, büyük arka plan görselleri ve anlatımlı videolar kolayca eklenebiliyor.
    Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Valve, arama sonuçları, paket sayfaları, etiket merkezleri ve öneri listelerini de yeni tasarımla uyumlu hale getirdi. Steam Charts ve Haber Merkezi de bu doğrultuda elden geçirilmiş durumda. Şirket, 1200 piksel genişliği belirlerken farklı pencere boyutlarını test ettiğini ve kullanıcıların çoğunun Steam'i tam ekran kullanmadığını vurguluyor.

    Yeni mağaza düzeni, masaüstü istemcisinin yanı sıra Steam Deck, tablet ve mobil cihazlarda da uyumlu çalışıyor. Valve, sonraki güncellemelerde ana sayfa ve diğer bölümleri de bu yeni tasarım anlayışına taşımayı planlıyor.

