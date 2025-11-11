Steam masaüstü mağazası yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Valve, Steam'in masaüstü mağazası için kapsamlı bir arayüz güncellemesi yayınladı. Aylardır süren beta sürecinin ardından kullanıma sunulan yeni tasarım, mağaza sayfalarının genişliğini 940 pikselden 1200 piksele çıkarıyor. Böylece oyun sayfaları artık daha ferah bir görünüme sahip ve fragman, ekran görüntüsü ile tanıtım görselleri daha yüksek çözünürlükte görüntülenebiliyor.

Valve, yeni değişikliğin kullanıcıların dar arayüz şikayetlerine yanıt olarak yapıldığını belirtiyor. Yeni yerleşim, sayfalar arasında geçişi kolaylaştırırken, özellikle medya alanında dikkat çeken yenilikler sunuyor. Artık kullanıcılar üç farklı görüntüleme moduna sahip yeni bir medya sayfası üzerinden oyun fragmanlarını tam ekran veya sinema modunda izleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Medya tarafındaki yeniliklere ek olarak geliştiriciler için Steamworks araçları da güncellendi. Artık oyun açıklamalarında daha zengin metin biçimlendirmeleri yapılabiliyor, büyük arka plan görselleri ve anlatımlı videolar kolayca eklenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Valve, arama sonuçları, paket sayfaları, etiket merkezleri ve öneri listelerini de yeni tasarımla uyumlu hale getirdi. Steam Charts ve Haber Merkezi de bu doğrultuda elden geçirilmiş durumda. Şirket, 1200 piksel genişliği belirlerken farklı pencere boyutlarını test ettiğini ve kullanıcıların çoğunun Steam'i tam ekran kullanmadığını vurguluyor.

Yeni mağaza düzeni, masaüstü istemcisinin yanı sıra Steam Deck, tablet ve mobil cihazlarda da uyumlu çalışıyor. Valve, sonraki güncellemelerde ana sayfa ve diğer bölümleri de bu yeni tasarım anlayışına taşımayı planlıyor.

