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    Steam Mayıs 2026 verileri açıklandı: En popüler ekran kartları

    Steam'in Mayıs 2026 donanım anketi yayınlandı. RTX 3060 liderliğini korurken RTX 50 serisi büyümeyi sürdürüyor. Windows 11 ise kullanıcıların dörtte üçüne ulaşmış durumda.

    Steam Mayıs 2026 verileri açıklandı: En popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Steam, Mayıs 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Yeni veriler, ekran kartı tarafında büyük değişimler yaşanmadığını gösteriyor. Ancak işletim sistemi tarafında Windows 11 yükselişini sürdürürken Windows 10'un payı gerilemeye devam ediyor. İşte ekran kartın tercihlerine, işlemci markalarının payından işletim sistemi kullanım oranlarına kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanım ve yazılımlar...

    Steam Donanım Anketi paylaşıldı

    Steam'in Mayıs 2026 ekran kartı verilerine göre GeForce RTX 3060, %4,02 kullanım oranıyla liderliğini koruyor. Ancak kartın payı bir önceki aya göre hafif gerilemiş durumda. İkinci sırada %3,99 ile GeForce RTX 4060 mobil GPU yer alırken, masaüstü GeForce RTX 4060 ise %3,74 ile üçüncü sırada bulunuyor.

    Listenin devamında %3,28 ile GeForce RTX 3050 ve %3,09 ile GeForce RTX 5070 bulunuyor. RTX 5070'in payı artış göstermeye devam ederken, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti gibi yeni nesil modeller de kademeli olarak yükseliyor. Özellikle RTX 5060 Ti, aylık bazda en dikkat çekici artışlardan birini kaydederek %2,06 seviyesine ulaştı. Öte yandan GTX 1650 hâlâ %2,70 kullanım oranıyla ilk sıralardaki yerini koruyor. 

    1. GeForce RTX 3060 – %4,02
    2. GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %3,99
    3. GeForce RTX 4060 – %3,74
    4. GeForce RTX 3050 – %3,28
    5. GeForce RTX 5070 – %3,09
    6. GeForce GTX 1650 – %2,70
    7. GeForce RTX 5060 – %2,58
    8. GeForce RTX 4060 Ti – %2,45
    9. AMD Radeon(TM) Graphics – %2,42
    10. GeForce RTX 3060 Ti – %2,27

    İşlemci tarafında fark kapanıyor

    İşlemci üreticileri cephesinde Intel liderliğini korumayı sürdürüyor. Mayıs verilerine göre Intel'in payı %55,02 seviyesinde gerçekleşirken AMD %44,97'ye yükseldi. Bir önceki aya kıyasla AMD'nin payında artış yaşanırken, iki şirket arasındaki fark son yılların en düşük seviyelerinden birine gerilemiş durumda.

    • Intel: %55,02
    • AMD: %44,97

    Windows 11 farkı açıyor

    İşletim sistemi tarafında yükselişini sürdüren Windows 11, Mayıs ayında %74,33 kullanım oranına ulaştı. Windows 10 ise %25,57 seviyesine geriledi. Windows 10 desteğinin sona yaklaşması ve yeni sistemlerin varsayılan olarak Windows 11 ile gelmesi, geçiş sürecini hızlandıran en önemli etkenler arasında yer alıyor.

    • Windows 11: %74,33
    • Windows 10: %25,57
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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