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    Steam neden rakipsiz? Eski Epic Games çalışanı "Suç oyuncularda"

    Eski bir Epic Games çalışanı, Steam'in PC oyun pazarında neden rakipsiz olduğunu açıkladı. "Steam'in başarısız rakipleri, oyuncuların kararından kaynaklı."      

    Steam neden rakipsiz? Eski Epic Games çalışanı 'Suç oyuncularda' Tam Boyutta Gör
    Valve'ın Steam platformu, 20 yılı aşkın süredir PC oyun pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Epic Games ise 2018 yılında kendi dijital mağazasını kullanıma sunarak Steam'e rakip olmayı hedeflemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık sekiz yıla rağmen Epic Games Store, Valve'ın pazar hakimiyetini önemli ölçüde değiştiremedi. Eski bir Epic Games çalışanı ise, bu başarısızlığın nedenlerinden biri olarak doğrudan oyuncuları gösterdi.

    Steam'in rekabet avantajı yalnızca kullanıcı sayısı değil

    Epic Games'te baş animasyon mühendisi olarak görev yapan Kiaran Ritchie, X üzerinden yaptığı paylaşımda Steam'in PC oyun pazarındaki konumunu eleştirdi. Ritchie'ye göre Steam'in sunduğu altyapı ve geliştirici hizmetleri sanıldığı kadar karmaşık değil. Eski çalışan, benzer bir platformun bulut hizmetleri kullanılarak kolaylıkla kurulabileceğini ve asıl sorunun Steam'in geniş kullanıcı kitlesi olduğunu savunuyor.

    Ritchie, Steam'i geliştiricilerin ve yayıncıların gelirlerinden pay alan bir platform olarak değerlendirirken oyuncuların da mevcut mağazaya fazlasıyla bağlı olduğunu öne sürüyor. Ona göre kullanıcılar, oyun kütüphanelerinin farklı mağazalara bölünmesini istemiyor ve Steam dışındaki alternatiflere mesafeli yaklaşıyor.

    Ancak Steam'in başarısını yalnızca kullanıcı sayısıyla açıklamak pek mümkün değil. Valve, yıllar içerisinde mağazasına oyuncuların günlük kullanımını kolaylaştıran çok sayıda özellik ekledi. Steam Workshop üzerinden modlara erişim, Aile Paylaşımı, kullanıcı incelemeleri, topluluk tartışmaları ve oyun içi kayıt ile canlı yayın araçları bunlardan bazıları.

    Epic Games Store tarafında ise bu özelliklerin önemli bir bölümü hâlâ Steam'deki kadar kapsamlı değil. Epic, ücretsiz oyun kampanyaları ve belirli yapımlara özel anlaşmalarla kullanıcı çekmeye çalışsa da mağazanın sunduğu genel deneyim konusunda Steam'in gerisinde kalıyor.

    Epic Games Store neden rekabet edemiyor?

    Epic Games Store'un en büyük sorunlarından biri, oyunculara Steam'den ayrılmaları için yeterince güçlü nedenler sunamaması olarak değerlendiriliyor. Ücretsiz oyunlar kullanıcı sayısını artırsa da bu kullanıcıların mağazayı düzenli olarak kullanmasını sağlamak farklı bir konu. GOG ve itch.io gibi alternatif platformlar ise DRM'siz oyun dağıtımı veya bağımsız yapımlara odaklanma gibi farklı avantajlarla kendi kullanıcı kitlelerini oluşturabiliyor. Epic Games Store'un özel oyun anlaşmaları üzerinden kullanıcıları platformuna çekme yaklaşımı ise zaman zaman tepkiyle karşılaşıyor.

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