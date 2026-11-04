Steam neden rakipsiz? Eski Epic Games çalışanı "Suç oyuncularda"

Yapay Zeka Özeti:
- Eski bir Epic Games çalışanı, Steam'in pazardaki liderliğinin sebebini oyunculara bağladı. Mühendis Kiaran Ritchie, teknik altyapı kurmanın kolay olduğunu fakat oyuncuların kütüphanelerini bölmek istemediğini belirtti. Ancak Steam'i öne çıkaran tek şey bu değil. Valve'ın sunduğu mod desteği, topluluk merkezleri ve kullanıcı incelemeleri gibi özellikler, Epic Games'in sunamadığı zengin bir deneyim sağlıyor. Bu durum, ücretsiz oyun kampanyalarının bile Epic mağazasını öne geçirmesini engelliyor.
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Steam'in rekabet avantajı yalnızca kullanıcı sayısı değil
Epic Games'te baş animasyon mühendisi olarak görev yapan Kiaran Ritchie, X üzerinden yaptığı paylaşımda Steam'in PC oyun pazarındaki konumunu eleştirdi. Ritchie'ye göre Steam'in sunduğu altyapı ve geliştirici hizmetleri sanıldığı kadar karmaşık değil. Eski çalışan, benzer bir platformun bulut hizmetleri kullanılarak kolaylıkla kurulabileceğini ve asıl sorunun Steam'in geniş kullanıcı kitlesi olduğunu savunuyor.
Ritchie, Steam'i geliştiricilerin ve yayıncıların gelirlerinden pay alan bir platform olarak değerlendirirken oyuncuların da mevcut mağazaya fazlasıyla bağlı olduğunu öne sürüyor. Ona göre kullanıcılar, oyun kütüphanelerinin farklı mağazalara bölünmesini istemiyor ve Steam dışındaki alternatiflere mesafeli yaklaşıyor.
Ancak Steam'in başarısını yalnızca kullanıcı sayısıyla açıklamak pek mümkün değil. Valve, yıllar içerisinde mağazasına oyuncuların günlük kullanımını kolaylaştıran çok sayıda özellik ekledi. Steam Workshop üzerinden modlara erişim, Aile Paylaşımı, kullanıcı incelemeleri, topluluk tartışmaları ve oyun içi kayıt ile canlı yayın araçları bunlardan bazıları.
Epic Games Store tarafında ise bu özelliklerin önemli bir bölümü hâlâ Steam'deki kadar kapsamlı değil. Epic, ücretsiz oyun kampanyaları ve belirli yapımlara özel anlaşmalarla kullanıcı çekmeye çalışsa da mağazanın sunduğu genel deneyim konusunda Steam'in gerisinde kalıyor.
Epic Games Store neden rekabet edemiyor?
Epic Games Store'un en büyük sorunlarından biri, oyunculara Steam'den ayrılmaları için yeterince güçlü nedenler sunamaması olarak değerlendiriliyor. Ücretsiz oyunlar kullanıcı sayısını artırsa da bu kullanıcıların mağazayı düzenli olarak kullanmasını sağlamak farklı bir konu. GOG ve itch.io gibi alternatif platformlar ise DRM'siz oyun dağıtımı veya bağımsız yapımlara odaklanma gibi farklı avantajlarla kendi kullanıcı kitlelerini oluşturabiliyor. Epic Games Store'un özel oyun anlaşmaları üzerinden kullanıcıları platformuna çekme yaklaşımı ise zaman zaman tepkiyle karşılaşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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