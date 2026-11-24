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Oynat Steam Ödülleri, 10. yılına özel yeni kategorilerle adaylık sürecini başlattı. Etkinliğe eklenen Onur Listesi kategorisinde son 10 yılın en iyi oyunu seçilecek. Ayrıca iş simülasyonları, özgün yapımlar ve zamanı unutturan oyunlara özel üç yeni başlıkla toplam kategori sayısı 14'e yükseldi. Böylece oyuncular hem geçmişin hem de günümüzün en iyilerini oylayabilecek. Aday gösterme süreci 30 Kasım'da bitecek, resmi oylama ise 17 Aralık'ta başlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Valve, Steam Ödülleri'nin 10. yıl dönümünü kutlamak için 2026 etkinliğinin adaylık sürecini başlattı. Bu yılki organizasyonda oyuncuları üç yeni kategori bekliyor. Ayrıca geçmiş yıllarda Yılın Oyunu ödülünü kazanan yapımların yarışacağı özel bir Onur Listesi kategorisi de eklendi.

Steam Ödülleri'nin yeni Onur Listesi kategorisinde oyuncular, son 10 yılın en iyi oyunu olduğunu düşündükleri yapımı aday gösterebilecek. Bu kategoride yarışabilecek oyunlar arasında Grand Theft Auto V, The Witcher III, PUBG: Battlegrounds, Sekiro: Shadows Die Twice, Red Dead Redemption, Resident Evil Village, Elden Ring, Baldur's Gate III, Black Myth: Wukong ve Hollow Knight: Silksong bulunuyor.

Steam Ödülleri'ne 3 yeni kategori eklendi

Valve, Onur Listesi'nin yanı sıra üç farklı ödül kategorisini de oyuncuların beğenisine sunuyor. Bunlardan ilki, gerçek hayattaki meslekleri ve iş simülasyonlarını konu alan yapımlara ayrılan "This Is My Job Now" ödülü. İkinci yeni kategori olan "Defies Description" ise farklı türleri ve oynanış mekaniklerini bir araya getirerek belirli bir türe sığmayan oyunları kapsıyor.

"Just Five More Minutes" adı verilen üçüncü kategori ise oyuncuların bir bölüm daha geçmek veya biraz daha oynamak için kendilerine sürekli söz verdiği oyunları ödüllendirecek. Böylece Steam Ödülleri'ndeki toplam kategori sayısı 14'e yükseliyor. Bunların dışında Yılın Oyunu, VR Yılın Oyunu, Emek Ödülü, En İyi El Konsolu Oyunu, Arkadaşlarla Daha İyi, Üstün Görsel Stil, En İyi Müzik, Berbat Olduğunuz En İyi Oyun, Hikâye Açısından Üstün ve Arkanıza Yaslanıp Rahatlayın kategorileri de bu yıl devam edecek.

Adaylıklar 30 Kasım'da sona erecek

2026 Steam Ödülleri için aday gösterme süreci 30 Kasım'a kadar devam edecek. Oyuncular, 2026 yılında yayımlanan ve ilgili kategorilere uygun olduğunu düşündükleri oyunları aday gösterebilecek. Bunun yanında Steam'in sunduğu popüler ve önerilen oyunlar listesinden de seçim yapılabilecek.

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Resmi oylama süreci ise 17 Aralık'ta başlayacak. Valve, 10. yıl dönümüne özel eklenen kategorilerle birlikte oyuncuların hem bu yılın öne çıkan yapımlarını hem de son on yılın en başarılı oyunlarını değerlendirmesine imkân tanıyacak.

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Steam Ödülleri 10. yılına özel 3 yeni kategoriyle geri dönüyor

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