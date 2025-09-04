Steam'in yeni oyun makinesi yeniden gündemde: Adı Steam Frame olabilir

Valve'nin bir "bilgisayar oyun konsolu" için Steam Frame isminin patentini alması, son günlerde "Fremont" kod adıyla gündeme gelen bu yeni cihazın Steam Frame adıyla piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.
Valve, Steam Frame'in farklı oyun konsollarını ve VR başlıklarını kapsayan bir ana marka olarak da kullanılabilir. Ancak patentin özellikle bir "bilgisayar oyun konsolu" için alınmış olması, bunun özellikle "Fremont" kod adlı cihaz için alınmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Steam Machine Yıllar Sonra Steam Frame Olarak Hayata Geçirilebilir
Aslında Valve neredeyse 10 yıldır böyle bir cihaz çıkarmayı düşünüyor. Bu proje daha önce 2015 yılında Steam Machine adıyla gündeme gelmişti. Ancak o girişim başarısız olmuştu. Ne var ki bugün artık böyle bir oyun makinesi için çıkarmak için şartlar olgulaşmış durumda. Valve'in geliştirdiği Proton uyumluluk katmanı sayesinde Linux tabanlı cihazlarda Windows oyunları çalıştırmak artık mümkün.
Daha önce gelen sızıntıya göre Valve'nin yeni makinesi AMD Hawk Point 2 tabanlı özel bir işlemci (6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3.2 GHz hız) kullanıyor. Ayrıca cihazda masaüstü seviyesinde Radeon RX 7600 GPU bulunacak.