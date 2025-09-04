Steam'in yeni oyun makinesi yeniden gündemde: Adı Steam Frame olabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Steam Deck ile büyük başarı yakalayan Valve, şimdi oyun makinelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız geçtiğimz ayın sonunda gelen bir sızıntı, Valve'nin "Fremont" kod adıyla yeni bir oyun makinesi hazırladığını doğrulayan doneler sunmuştu. Aynı bir oyun konsolu gibi TV'ye bağlanarak kullanılacak, özel tasarım bir oyuncu bilgisayarı olarak tanımlanan bu cihaz, bugün yeni bir gelişmeye daha konu oldu.

Valve'nin bir "bilgisayar oyun konsolu" için Steam Frame isminin patentini alması, son günlerde "Fremont" kod adıyla gündeme gelen bu yeni cihazın Steam Frame adıyla piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.

Valve, Steam Frame'in farklı oyun konsollarını ve VR başlıklarını kapsayan bir ana marka olarak da kullanılabilir. Ancak patentin özellikle bir "bilgisayar oyun konsolu" için alınmış olması, bunun özellikle "Fremont" kod adlı cihaz için alınmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Steam Machine Yıllar Sonra Steam Frame Olarak Hayata Geçirilebilir

Aslında Valve neredeyse 10 yıldır böyle bir cihaz çıkarmayı düşünüyor. Bu proje daha önce 2015 yılında Steam Machine adıyla gündeme gelmişti. Ancak o girişim başarısız olmuştu. Ne var ki bugün artık böyle bir oyun makinesi için çıkarmak için şartlar olgulaşmış durumda. Valve'in geliştirdiği Proton uyumluluk katmanı sayesinde Linux tabanlı cihazlarda Windows oyunları çalıştırmak artık mümkün.

Daha önce gelen sızıntıya göre Valve'nin yeni makinesi AMD Hawk Point 2 tabanlı özel bir işlemci (6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3.2 GHz hız) kullanıyor. Ayrıca cihazda masaüstü seviyesinde Radeon RX 7600 GPU bulunacak.

