    Steam Replay 2025 yayınlandı: Bu yıl hangi oyunlarla geçti?

    Steam, oyuncuların her yıl en çok hangi oyunlarda zaman harcadığını gösteren bir sayfa hazırlıyor. Steam Replay 2025 artık hazır ve bu yılın hangi oyunlarla geçtiğine hızlıca bakabilirsiniz.

    steam replay 2025 özeti yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam Kış İndirimleri öncesinde oyuncuların satın aldıklarını oyunlardan bitirdiklerine kadar tüm yıl platformda neler yaptıklarına ilişkin 2025 özetini sundu. Steam Replay 2025 artık aktif ve siz de bu yıl en çok hangi oyunlara zaman harcadığınıza bakabilirsiniz.

    2025 özetini veren Steam Replay yayınlandı

    Steam Replay 2025 sayfası öncelikle kullanıcının 2025 yılında kaç oyun oynadığına odaklanıyor. Bu, yepyeni oyunlar, demolar ve hatta oyun testleri olarak ayrıştırılırken, 2024'ün en çok oynanan oyun sayısıyla da bir karşılaştırma sunuyor.

    Yılın en çok oynanan oyunları, kilidi açılan başarımlar ve aylara göre en çok oynama süreleri, çeşitli grafiklerle gösteriliyor.

    Valve'a göre, 2025 Steam Retrospektifi, 1 Ocak - 14 Aralık tarihi ​​arasında toplanan verileri kullanıyor. Steam'in çevrimdışı modunda oynanan oyunlar sayılmıyor. Dahası, Replay’de yalnızca oyunlar sayılıyor, herhangi bir araç veya arka plan uygulaması hesaplamaya dahil edilmiyor.

    Steam Retrospektifi 2025 verileri paylaşılabiliyor ve kullanıcının kendi Steam profil sayfasına eklenebiliyor.

    Steam Replay 2025 sayfası

