Tam Boyutta Gör Valve, Steam Kış İndirimleri öncesinde oyuncuların satın aldıklarını oyunlardan bitirdiklerine kadar tüm yıl platformda neler yaptıklarına ilişkin 2025 özetini sundu. Steam Replay 2025 artık aktif ve siz de bu yıl en çok hangi oyunlara zaman harcadığınıza bakabilirsiniz.

Steam Replay 2025 sayfası öncelikle kullanıcının 2025 yılında kaç oyun oynadığına odaklanıyor. Bu, yepyeni oyunlar, demolar ve hatta oyun testleri olarak ayrıştırılırken, 2024'ün en çok oynanan oyun sayısıyla da bir karşılaştırma sunuyor.

Yılın en çok oynanan oyunları, kilidi açılan başarımlar ve aylara göre en çok oynama süreleri, çeşitli grafiklerle gösteriliyor.

Valve'a göre, 2025 Steam Retrospektifi, 1 Ocak - 14 Aralık tarihi ​​arasında toplanan verileri kullanıyor. Steam'in çevrimdışı modunda oynanan oyunlar sayılmıyor. Dahası, Replay’de yalnızca oyunlar sayılıyor, herhangi bir araç veya arka plan uygulaması hesaplamaya dahil edilmiyor.

Steam Retrospektifi 2025 verileri paylaşılabiliyor ve kullanıcının kendi Steam profil sayfasına eklenebiliyor.

Steam Replay 2025 yayınlandı: Bu yıl hangi oyunlarla geçti?

