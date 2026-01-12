Steam, tüm zamanların oyuncu sayısı rekorunu kırdı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekoru daha geride bıraktı. SteamDB verilerine göre platform, dün saat 17.00 itibarıyla 42 milyonun üzerinde eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki rekor, Ekim 2025'te 41,6 milyon kullanıcı ile kırılmıştı.

Oyuncu sayısı 42 milyon sınırını geçti

Steam'in oyuncu sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Mart 2025'te 40 milyon, Eylül 2024’te 38.3 milyon ve Ağustos 2024’te 37.2 milyon oyuncu eş zamanlı olarak platformda bulunmuştu. Ocak 2026'da ise bu sayı 41,6 milyona ulaştı. Steam'in daha önceki eş zamanlı oyuncu rekorları ise şu şekilde:

40 milyon kullanıcı (Mart 2025)

38,3 milyon kullanıcı (Eylül 2024)

37,2 milyon kullanıcı (Ağustos 2024)

36 milyon kullanıcı (18 Mart 2024)

34 milyon kullanıcı (3 Mart 2024)

33,6 milyon kullanıcı (Ocak 2024)

30 milyon kullanıcı (Ekim 2022)

29,2 milyon kullanıcı (Ocak 2022)

27,3 milyon kullanıcı (Kasım 2021)

26,3 milyon kullanıcı (Şubat 2021)

25 milyon kullanıcı (Ocak 2021)

20 milyon kullanıcı (Mart 2020)

17,6 milyon kullanıcı (Kasım 2017)

Geçmişe dönecek olursak, pandemi öncesi dönemde yıllık ortalama yüzde 4-5 bandında büyüyen Steam, kapanmaların etkisiyle tek yılda yüzde 30'un üzerinde bir sıçrama yaşadı. Sonrasında daha dengeli bir ivmeye giren Steam, günümüzde yıllık yüzde 12-14 aralığında büyümeyi sürdürüyor. Bu oran, pandemi öncesi döneme kıyasla hâlâ oldukça yüksek.

Önemli farklardan biri ise gelir tarafında ortaya çıkıyor. Epic Games Store, kullanıcı sayısında güçlü bir artış yakalamasına rağmen üçüncü parti oyun satışlarında benzer bir tablo çizememişti.

Steam cephesinde ise tablo tersine dönmüş durumda. Alinea Analytics tarafından paylaşılan tahminlere göre Aralık 2025, Steam tarihinin en güçlü Aralık ayı oldu. Platformun yalnızca bir ayda 1,6 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’nin üzerinde artış anlamına geldiği belirtiliyor.

