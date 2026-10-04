Steam gelir rekorları kırmaya devam ediyor

Steam rekorları
Yapılan pazar araştırmasına göre Steam mağazası Eylül ayında 1.7 milyar dolarlık satış yaparak en iyi Eylül ayına imza attı. Geçen yıl aynı dönemde de kırılan rekor yüzde 13 iyileştirildi. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan Wardogs 86.9 milyon dolar toplarken, Onimusha: Way of the Sword oyunu 30.4 milyon dolar, The Blood of Dawnwalker da 26.9 milyon dolar üretti. Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG ve Dota 2 gibi ücretsiz oyunlar da toplamda 168 milyon dolara imza attı.
Mağaza yılın üçüncü çeyreğinde 5.5 milyar dolar üreten mağaza yüzde 12 artış yaşarken yine en iyi çeyrek döneme imza attı. 2026 yılının ilk 9 ayında 16.5 milyar dolar üreten Steam geçen yıla göre yüzde 10 civarı artış yaşadı. İlk 6 ayda ise 11.1 milyar dolar üretti. Yıl toplamında ise 20 milyar dolar ile yeni bir rekor kırılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: