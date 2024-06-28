Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

Steam Yaz İndirimleri başladı
Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 11 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (650 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (459 TL) ve Mount and Bland Bannerlord 19.99 dolar yerine 9.99 dolardan (325 TL) satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy
|59.99 Dolar
|23.99 Dolar (788 TL)
|-%60
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 Dolar
|31.49 Dolar (1.035 TL)
|-%55
|Red Dead Redemption 2
|59.99 Dolar
|19.79 Dolar (650 TL)
|-%67
|Assetto Corsa
|10.49 Dolar
|1.04 Dolar (32 TL)
|-%90
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99 Dolar
|1.89 Dolar (62.20 TL)
|-%90
|Elden Ring
|39.99 Dolar
|27.99 Dolar (919 TL)
|-%30
|Alan Wake
|14.99 Dolar
|3.74 Dolar (123TL)
|-%75
|Batman™: Arkham Knight
|19.99 Dolar
|1.99 Dolar (65.35)
|-%90
|Tekken 8
|44.99 Dolar
|25.54 Dolar (841 TL)
|-%43
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (394 TL)
|-%60
|Sid Meier’s Civilization® VI
|59.99 Dolar
|2.99 Dolar (95.25 TL)
|-%95
|Middle-earth™: Shadow of War
|49.99 Dolar
|2.49 Dolar (81 TL)
|-%95
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (730 TL)
|-%63
|Frostpunk
|14.99 Dolar
|1.49 Dolar (49 TL)
|-%90
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|18.99 Dolar
|6.64 Dolar (217 TL)
|-%65
|Fallout Franchise Bundle
|111 Dolar
|54.05 Dolar (1.774 TL)
|-%74
|Fallout
|11.99 Dolar
|4.79 Dolar (157 TL)
|-%60
|44,99 Dolar
|22.49 Dolar (739 TL)
|-%50
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|38.27 Dolar (1.262 TL)
|-%43
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|9.99 Dolar (325 TL)
|-%40
|EA SPORTS FC 24
|69.99 Dolar
|13.99 Dolar (459 TL)
|-%80
|14.99 Dolar
|5.99 Dolar (196 TL)
|-%60
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (243 TL)
|-%67
|29.99 Dolar
|7.49 Dolar (246TL)
|-%75
|43.73 Dolar
|9.74 Dolar (320 TL)
|-%75
|22.49 Dolar
|4.49 Dolar (147 TL)
|-%80
|6.59 Dolar
|2.24 Dolar (73 TL)
|-%66
|79.98 Dolar
|11.61 Dolar (382 TL)
|-%85
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (86TL)
|-%75
|14.99 Dolar
|10.04 Dolar (330 TL)
|-%33
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|37.99 Dolar
|9.49 dolar (312 TL)
|-%75
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|27.99 dolar (920 TL)
|-%20
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.