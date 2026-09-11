Steam yenileniyor: Big Art ve ekran koruyucular geliyor

Steam’e özel ekran koruyucu desteği
Yeni Big Art Mode ile seçilen oyun, ana ekranda diğer oyunlardan çok daha fazla alan kaplayacak şekilde gösteriliyor. Seçilen yapımın büyük bir arka plan görseli ekrana yayılırken, diğer oyunlar alt bölümde daha küçük bir sıra halinde görüntülenmeye devam ediyor.
Beta sürümüyle birlikte Big Picture Modu için ekran koruyucuları da kullanıma sunuluyor. Varsayılan ekran koruyucu, yakın zamanda oynanan oyunların ve alınan ekran görüntülerinin görselleri arasında geçiş yapıyor.
Ayrıca Valve, retro tarzında hareket eden bir Steam logosu içeren ekran koruyucuyu da sisteme ekledi. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendi ekran koruyucularını da hazırlayabilecek. Özel dosyaların Steam içerisindeki "screensavers" klasörüne yerleştirilmesi yeterli olacak. Valve, beraberinde sunduğu hareketli Steam logosunun özel ekran koruyucu geliştirmek isteyenler için örnek olarak kullanılabileceğini belirtiyor.
Güncelleme yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı değil. Valve, Steam'in başlangıç performansını da iyileştirirken bazı DirectX 12 oyunlarında oyun kaydı özelliğinin performans üzerindeki etkisini azaltıyor. Windows üzerinde DirectX 11 ve DirectX 12 oyunlarında ekran görüntüsü alınırken yaşanan kare hızı takılmaları da gideriliyor.
Big Art Mode, Steam ayarlarında Ayarlar > Arayüz bölümünde, ekran koruyucu seçenekleri ise Ayarlar > Özelleştirme altında yer alacak. Özelliklerin şu aşamada beta sürümünde test edildiğini ve kararlı Steam istemcisine ne zaman ulaşacağının henüz açıklanmadığını belirtelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: