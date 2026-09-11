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    Steam yenileniyor: Big Art ve ekran koruyucular geliyor

    Valve, Steam'in Big Picture modunu daha kişisel hale getirecek yeni özellikleri test ediyor. Güncelleme, oyun kapaklarını büyütürken özel ekran koruyucularına da izin veriyor.

    Steam yenileniyor: Big Art ve ekran koruyucular geliyor Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam istemcisinin beta sürümünde özellikle Big Picture Modu ve Steam Deck kullanıcılarını ilgilendiren yeni özellikleri test etmeye başladı. 9 Eylül tarihli beta güncellemesi, ana ekranın görünümünü değiştiren Big Art Mode ve ekran koruyucu desteğini platforma ekliyor.

    Steam’e özel ekran koruyucu desteği

    Yeni Big Art Mode ile seçilen oyun, ana ekranda diğer oyunlardan çok daha fazla alan kaplayacak şekilde gösteriliyor. Seçilen yapımın büyük bir arka plan görseli ekrana yayılırken, diğer oyunlar alt bölümde daha küçük bir sıra halinde görüntülenmeye devam ediyor.

    Steam yenileniyor: Big Art ve ekran koruyucular geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu tasarım, Steam Deck kullanıcılarının üçüncü taraf Decky Loader aracı üzerinden kullanabildiği benzer bir arayüzü andırıyor. Böylece oyuncular, oyun listesindeki tüm yapımların eşit büyüklükte kutular halinde gösterildiği klasik görünüm yerine, o anda öne çıkarmak istedikleri oyuna daha fazla alan ayırabilecek.

    Beta sürümüyle birlikte Big Picture Modu için ekran koruyucuları da kullanıma sunuluyor. Varsayılan ekran koruyucu, yakın zamanda oynanan oyunların ve alınan ekran görüntülerinin görselleri arasında geçiş yapıyor.

    Ayrıca Valve, retro tarzında hareket eden bir Steam logosu içeren ekran koruyucuyu da sisteme ekledi. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendi ekran koruyucularını da hazırlayabilecek. Özel dosyaların Steam içerisindeki "screensavers" klasörüne yerleştirilmesi yeterli olacak. Valve, beraberinde sunduğu hareketli Steam logosunun özel ekran koruyucu geliştirmek isteyenler için örnek olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

    Güncelleme yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı değil. Valve, Steam'in başlangıç performansını da iyileştirirken bazı DirectX 12 oyunlarında oyun kaydı özelliğinin performans üzerindeki etkisini azaltıyor. Windows üzerinde DirectX 11 ve DirectX 12 oyunlarında ekran görüntüsü alınırken yaşanan kare hızı takılmaları da gideriliyor.

    Big Art Mode, Steam ayarlarında Ayarlar > Arayüz bölümünde, ekran koruyucu seçenekleri ise Ayarlar > Özelleştirme altında yer alacak. Özelliklerin şu aşamada beta sürümünde test edildiğini ve kararlı Steam istemcisine ne zaman ulaşacağının henüz açıklanmadığını belirtelim.

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