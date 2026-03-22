SteamOS güncellendi: Steam Machine ve PC desteği genişliyor

SteamOS 3.8.0 güncellemesi yayınlandı
Güncellemenin en dikkat çeken taraflarından biri, Steam Machine için ilk desteğin eklenmiş olması. 2026'da piyasaya çıkması beklenen cihaz bildiğiniz gibi halen piyasaya çıkmış değil. Daha önce bellek tarafında yaşanan tedarik sorunları nedeniyle ertelenen proje, bu güncellemeyle yeniden gündeme alınmış görünüyor.
SteamOS 3.8.0 ile birlikte görüntü tarafında da önemli yenilikler geliyor. Harici ekranlarda HDR ve VRR desteği sunulurken, çoklu monitör kullanımında farklı ölçeklendirme seçenekleri mümkün hale geliyor. Ayrıca ayrık ekran kartlarına ve VRAM yönetiminde geliştirme yapıldı. Öte yandan donanım uyumluluğu da genişletilmiş durumda.
Yeni sürüm, güncel Intel ve AMD işlemcilerle daha iyi çalışıyor. Ayrıca kontrolcü, güç tuşu ve SD kart gibi bileşenlerde de daha geniş destek sunuluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, SteamOS artık yalnızca Valve donanımıyla sınırlı değil. Şu an için Lenovo Legion Go S resmi destek sunan tek cihaz olsa da, yakın dönemde Asus, GPD ve diğer üreticilerin de bu ekosisteme dahil olması bekleniyor.
