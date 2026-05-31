Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SteamOS güncellendi: Yeni el konsollarına destek geldi

    Valve, SteamOS 3.8.6 Beta güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, çok sayıda taşınabilir oyun cihazı için destek ve HDMI üzerinden VRR özelliği getiriyor. İşte detaylar... 

    SteamOS güncellendi: Yeni el konsollarına destek geldi Tam Boyutta Gör
    Valve, SteamOS işletim sistemi için 3.8.6 Beta güncellemesini yayınladı. Güncelleme her zamanki hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra yeni donanım destekleri ve önemli görüntü özellikleriyle geliyor. İşte öne çıkan yenilikler...

    SteamOS güncellendi

    Yeni sürümün öne çıkan yeniliklerinden biri HDMI üzerinden VRR (Variable Refresh Rate) desteği oldu. Valve, yerel HDMI çıkışına sahip cihazlarda değişken yenileme hızı desteğinin artık kullanılabildiğini açıkladı. Özelliğin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken, Linux tarafında HDMI 2.1 desteği için yürütülen çalışmaların önemli ilerleme kaydettiği paylaşıldı.

    Ayrrıca güncelleme VRR kare zamanlamasını iyileştiriyor. Bunun yanında bazı TCL televizyon modellerinin Steam Deck Dock üzerinden daha sorunsuz bağlantı kurabilmesi için optimizasyonlar yapıldı. SteamOS 3.8.6 ile birlikte çok sayıda taşınabilir oyun cihazına resmi kontrolcü desteği de eklendi. Desteklenen modeller arasında MSI Claw A1M, MSI Claw 7 AI+ A2VM, MSI Claw 8 AI+ A2VM, MSI Claw A8 BZ2EM ile OneXPlayer X1 ve Apex serisi bulunuyor.

    Şirket AccelGyro3D kullanan kontrolcüler için de desteği geliştirdi. Özellikle ilk nesil Lenovo Legion Go ve MSI Claw A1M kullanıcılarının hareket sensörü deneyiminde iyileştirmeler göreceği belirtiliyor. Grafik sürücüsü tarafında da çeşitli güncellemeler mevcut. Valve, sürücü kararlılığını artırırken bazı yeni oyunların ihtiyaç duyduğu grafik özelliklerini sisteme ekledi. Bunlar arasında merakla beklenen Crimson Desert için gerekli bazı bileşenlerin de yer aldığı belirtiliyor. 

    [bkzdh206163]

    Ses tarafında ise HDMI üzerinden ses aktarımı iyileştirildi. Bunun yanında çeşitli ses hataları giderildi ve genel sistem kararlılığı artırıldı. Güncellemenin bir diğer dikkat çeken yeniliği ise Bluetooth Wake özelliğinin yeniden etkinleştirilmesi oldu. Böylece Steam Deck LCD kullanıcıları Bluetooth cihazlarıyla sistemi uyandırabilecek. Ayrıca bağlı Steam Controller cihazları üzerinden uyku modundan çıkış desteği de geri getirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın camı kapanmıyor ne yapmalıyım kf 1500 tv box xiaomi tv yorumları ray ban orjinallik sorgulama boraks kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum