SteamOS güncellendi: Yeni el konsollarına destek geldi

Tam Boyutta Gör Valve, SteamOS işletim sistemi için 3.8.6 Beta güncellemesini yayınladı. Güncelleme her zamanki hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra yeni donanım destekleri ve önemli görüntü özellikleriyle geliyor. İşte öne çıkan yenilikler...

Yeni sürümün öne çıkan yeniliklerinden biri HDMI üzerinden VRR (Variable Refresh Rate) desteği oldu. Valve, yerel HDMI çıkışına sahip cihazlarda değişken yenileme hızı desteğinin artık kullanılabildiğini açıkladı. Özelliğin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken, Linux tarafında HDMI 2.1 desteği için yürütülen çalışmaların önemli ilerleme kaydettiği paylaşıldı.

Ayrrıca güncelleme VRR kare zamanlamasını iyileştiriyor. Bunun yanında bazı TCL televizyon modellerinin Steam Deck Dock üzerinden daha sorunsuz bağlantı kurabilmesi için optimizasyonlar yapıldı. SteamOS 3.8.6 ile birlikte çok sayıda taşınabilir oyun cihazına resmi kontrolcü desteği de eklendi. Desteklenen modeller arasında MSI Claw A1M, MSI Claw 7 AI+ A2VM, MSI Claw 8 AI+ A2VM, MSI Claw A8 BZ2EM ile OneXPlayer X1 ve Apex serisi bulunuyor.

Şirket AccelGyro3D kullanan kontrolcüler için de desteği geliştirdi. Özellikle ilk nesil Lenovo Legion Go ve MSI Claw A1M kullanıcılarının hareket sensörü deneyiminde iyileştirmeler göreceği belirtiliyor. Grafik sürücüsü tarafında da çeşitli güncellemeler mevcut. Valve, sürücü kararlılığını artırırken bazı yeni oyunların ihtiyaç duyduğu grafik özelliklerini sisteme ekledi. Bunlar arasında merakla beklenen Crimson Desert için gerekli bazı bileşenlerin de yer aldığı belirtiliyor.

Ses tarafında ise HDMI üzerinden ses aktarımı iyileştirildi. Bunun yanında çeşitli ses hataları giderildi ve genel sistem kararlılığı artırıldı. Güncellemenin bir diğer dikkat çeken yeniliği ise Bluetooth Wake özelliğinin yeniden etkinleştirilmesi oldu. Böylece Steam Deck LCD kullanıcıları Bluetooth cihazlarıyla sistemi uyandırabilecek. Ayrıca bağlı Steam Controller cihazları üzerinden uyku modundan çıkış desteği de geri getirildi.

