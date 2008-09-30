SteelSeries'den tasarımıyla dikkat çeken yeni kulaklık; Kırmızı Siberia

Tasarım ve teknik özellik anlamında iddialı kulaklılar hazırlayan SteelSeries, ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Firma Kırmızı renkli Siberia modeliyle oyuncuların yanı sıra müzik tutkunlarını ve bayanları da yakalayacağını düşünüyor. Dizayn detayları ile dikkat çeken kulaklığın empedansı 40 ohm olarak belirlenmiş. Frekans aralığı 18 - 28.000 Hz olan Kırmızı renkli Siberia'nın SPL olarak bilinen ses basıncı seviyesi ise 104dB. Kırmızı renkli yapısı ile adeta dikkat çekme garantisi veren yeni kulaklığın önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenirken fiyatının ise 80$ seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

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