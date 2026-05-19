Stellantis, Avrupa pazarı için 15 bin euroluk ucuz elektrikli araçlar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Fiat, Opel ve Citroen gibi markalarının çatı şirketi olan Stellantis, Avrupa’da küçülen giriş seviyesi otomobil pazarını yeniden canlandırmak için yeni ve düşük maliyetli tamamen elektrikli araç serisini devreye almaya hazırlanıyor. Şirket, “E-Car” adı verilen yeni kompakt elektrikli model ailesinin üretimine 2028 yılında İtalya’daki Pomigliano d’Arco fabrikasında başlayacağını duyurdu.

15 bin eurodan başlayacak

Şirkete yakın kaynaklara göre yeni modellerin başlangıç fiyatı yaklaşık 15 bin euro olacak. Böylece Stellantis, son yıllarda yükselen üretim maliyetleri ve sıkılaşan güvenlik düzenlemeleri nedeniyle terk edilmeye başlayan uygun fiyatlı şehir otomobili segmentine yeniden dönüş yapmayı hedefliyor.

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, Avrupa’da üretilip Avrupa pazarı için geliştirilecek “küçük ve şık araçlara” yönelik talebi değerlendirmek istediklerini söyledi. Filosa, E-Car platformunun birden fazla marka için yeni modellerin temelini oluşturacağını belirtti.

Japon Kei Car modeli Avrupa’ya uyarlanacak

Şirket, yeni E-Car konseptinin Japonya’daki “kei car” sınıfından ilham aldığını vurguladı. Düşük boyut ve motor sınırlamalarına sahip bu şehir araçları Japonya’da vergi ve sigorta avantajları sayesinde oldukça popüler durumda.

Son yıllarda Avrupalı otomobil üreticileri, elektrifikasyon maliyetleri ve sıkı güvenlik kuralları nedeniyle düşük bütçeli küçük otomobillere yeterince yatırım yapmadı. Şirketler, daha yüksek kâr marjı hedefi ise odağı orta ve büyük segment araçlara kaydırdı. Ancak geçtiğimiz sene sonunda AB, sıkı güvenlik şartlarından muaf olan yeni şehir içi E-Car sınıfını duyurdu ve üreticilerin bu alana yatırım yapmasınının önünü açtı.

Yeni E-Car projesinin Stellantis’in Avrupa’daki düşük kapasite kullanım sorununa da çözüm olması bekleniyor. Yüksek üretim hacmi sayesinde Pomigliano fabrikasının daha verimli çalışacağı belirtilirken, İtalyan sendikaları da açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Sendikalar, yeni üretim programının uzun vadede tesiste tam istihdama katkı sağlayacağını açıkladı. Şu anda Pomigliano fabrikasında Fiat Panda'nın üretimi gerçekleştiriliyor.

Stellantis ayrıca maliyetleri düşürmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak için ortaklık modellerinden de yararlanıyor. Şirket bu doğrultuda Çinli ortağı Leapmotor ile iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. İki şirket kısa süre önce İspanya’da iki modelin ortak üretimi için anlaşma duyurmuştu. Stellantis ayrıca Dongfeng Motor ile yürütülen üretim iş birliklerinin gelecekte Çin dışına taşınabileceğinin sinyalini verdi.

