Stellantis, Avrupa'daki dört fabrikasını elden çıkarabilir

Stellantis, Avrupa’daki üretim fazlasını azaltmak için dört fabrikayı satma ya da ortak kullanıma açma seçeneğini değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre bu tesisler arasında Fransa’daki Rennes fabrikası da yer alıyor.
Çinli DongFeng ile görüşülüyor
Bu temaslar, Stellantis ile Dongfeng arasında Avrupa ve Çin’de ortak üretimi de içerebilecek yeni bir iş birliği ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle paralel ilerliyor. Ancak henüz hangi fabrikalar için somut bir karar alınmış değil.
İki şirket daha önce Çin’de ortak girişim yürütmüş ancak bu iş birliği beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Öte yandan yalnızca Dongfeng değil, başka Çinli üreticilerin de söz konusu fabrikalara ilgi gösterdiği belirtiliyor. Stellantis’in farklı üreticilerle ayrı ayrı anlaşmalar yapabileceği, hatta bazı tesislerin tamamen satılmasının da masada olduğu ifade ediliyor.
İtalya, yabancı yatırım fikrine sıcak bakıyor
Çinli şirketlerle olası bir anlaşma, özellikle yaklaşan seçimler nedeniyle Fransa'da siyasi açıdan yakından izleniyor. Emmanuel Macron yönetimi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, İtalya tarafı yabancı yatırım fikrine daha sıcak yaklaşıyor. İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmasına açık olduklarını dile getirdi.