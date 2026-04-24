Stellantis, Avrupa'daki dört fabrikasını elden çıkarabilir

Stellantis, Avrupa’daki üretim fazlasını azaltmak için dört fabrikayı satma ya da ortak kullanıma açma seçeneğini değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre bu tesisler arasında Fransa’daki Rennes fabrikası da yer alıyor.

Çinli DongFeng ile görüşülüyor

Tam Boyutta Gör Şirketin potansiyel alıcılar ve ortaklarla görüşmelere başladığı belirtilirken, Çinli Dongfeng Motor temsilcilerinin bu ayın başında Rennes ve Madrid fabrikalarını ziyaret ettiği ifade ediliyor. Aynı ziyaret kapsamında İtalya ve Almanya’daki bazı Stellantis tesisleri de incelendi.

Bu temaslar, Stellantis ile Dongfeng arasında Avrupa ve Çin’de ortak üretimi de içerebilecek yeni bir iş birliği ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle paralel ilerliyor. Ancak henüz hangi fabrikalar için somut bir karar alınmış değil.

İzmitli Hyundai IONIQ 3'ün standart versiyonu da ortaya çıktı 20 sa. önce eklendi

İki şirket daha önce Çin’de ortak girişim yürütmüş ancak bu iş birliği beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Öte yandan yalnızca Dongfeng değil, başka Çinli üreticilerin de söz konusu fabrikalara ilgi gösterdiği belirtiliyor. Stellantis’in farklı üreticilerle ayrı ayrı anlaşmalar yapabileceği, hatta bazı tesislerin tamamen satılmasının da masada olduğu ifade ediliyor.

İtalya, yabancı yatırım fikrine sıcak bakıyor

Kaynaklara göre Stellantis, Fransa ve İtalya hükümetlerine Avrupa’daki üretim kapasitesinde dört fabrika fazlası bulunduğunu iletti. Bu tesisler arasında Rennes’in yanı sıra İtalya’daki Cassino ve İspanya’nın başkenti Madrid’deki üretim tesisi de yer alıyor. Grup, bölgede yaklaşık 20 montaj fabrikası işletiyor ve Volkswagen Grubu'nun ardından Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda bulunuyor.

Çinli şirketlerle olası bir anlaşma, özellikle yaklaşan seçimler nedeniyle Fransa’da siyasi açıdan yakından izleniyor. Emmanuel Macron yönetimi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, İtalya tarafı yabancı yatırım fikrine daha sıcak yaklaşıyor. İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmasına açık olduklarını dile getirdi.

