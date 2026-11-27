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Oynat Otomotiv devi Stellantis, Avrupa'daki fabrikalarında üretime geçici olarak ara veriyor. Artan enerji maliyetleri ve Çinli markaların sert rekabeti şirketi zor durumda bırakıyor. Bu nedenle Fransa'daki Mulhouse ve Rennes tesislerinde üretim durdurulurken, İtalya'daki fabrikalarda da parça tedariki ve yüksek giderler sebebiyle benzer kesintiler yaşanıyor. Şirket ayrıca Fransa'daki 500 geçici çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Stellantis, artan maliyetler, zayıf talep ve Çinli otomobil üreticilerinin rekabeti nedeniyle Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretime ara vermeye hazırlanıyor. Şirket, Fransa'daki Mulhouse ve Rennes tesislerinde aralık ayında üretimi durduracak.

Fransa'daki iki fabrikada üretime ara verilecek

Stellantis, Fransa'nın Mulhouse kentindeki fabrikasında aralık ayında birkaç gün boyunca üretim yapmayacak. Peugeot 308 gibi modellerin üretildiği tesisteki duruşun, 23 Aralık ile 11 Ocak tarihleri arasında da devam edeceği açıklandı.

Şirketin Fransa'daki bir diğer üretim tesisi olan Rennes fabrikasında da benzer bir karar alındı. Citroen C5 Aircross modelinin üretildiği fabrikada 18 Aralık akşamından 5 Ocak'a kadar üretim durdurulacak. Şirket, ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Çinli üreticilerin rekabeti Stellantis'i zorluyor

Stellantis CEO'su Antonio Filosa, şirketin yeni modellerini pazara sunma ve kalite sorunlarını çözme çalışmalarının sonuç vermesi yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya. Filosa'nın planında, yükselen ham madde ve çip maliyetleriyle mücadele ederken şirketin genel giderlerini azaltmak da bulunuyor.

Analistler ve sendika temsilcilerine göre Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki yükselişi, Stellantis'in bazı modellerine yönelik talebi olumsuz etkiliyor. Şirketin Çinli üretici Leapmotor ile ortaklığı da bu rekabetin dikkat çeken örneklerinden biri.

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Stellantis, bu hafta Fransa'daki Sochaux fabrikasında yaklaşık 500 geçici çalışanla sözleşmelerin ocak ayından itibaren sona erdirileceğini duyurdu. Şirket, kararın gerekçesi olarak giderek sertleşen rekabet koşullarını ve pazara giren yeni üreticilerin agresif stratejilerini gösterdi.

İtalya'daki üretim tesislerinde de sorunlar yaşanıyor

Şirketin üretim durdurma kararları yalnızca Fransa ile sınırlı değil. Stellantis, daha önce İtalya'daki bazı fabrikalarında yaşanan duruşların nedenleri arasında parça tedarik sorunlarını da göstermişti. Bu tesisler arasında elektrikli ve hibrit Fiat 500 modellerinin üretildiği Mirafiori ile Napoli yakınlarındaki Pomigliano fabrikası bulunuyor. Grubun Avrupa'daki bazı diğer tesislerinde de ekim ayında üretime ara verilmişti.

Stellantis'in Avrupa operasyonlarından sorumlu yöneticisi Emanuele Cappellano, 27 Kasım'da İtalya'da düzenlenen bir etkinlikte ülkedeki üretim koşullarının giderek zorlaştığına dikkat çekti. Cappellano, fabrikalardaki enerji maliyetlerinin ciddi ölçüde yükseldiğini, ithal araçlardan kaynaklanan rekabetin arttığını ve elektrifikasyon yatırımlarının ek maliyetler getirdiğini söyledi.

Cappellano, bu koşullar altında İtalya'nın ihtiyaç duyduğu üretim sürekliliğini sağlamanın her gün daha büyük bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

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