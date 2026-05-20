Stellantis kapıları açtı: Çinli Dongfeng Avrupa’da üretime başlıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Avrupa otomotiv sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Çinli otomotiv devi Dongfeng ile Jeep ve Peugeot modellerini Çin’de üretmek için anlaşma imzalayan Stellantis, şimdi de Çinli markaların Avrupa’da üretim yapmasının önünü açtı.

İki şirket arasında kurulan yeni ortak girişim sayesinde, Dongfeng çatısı altındaki premium marka Voyah, artık Avrupa’da otomobil üretebilecek.

Voyah modelleri Fransa’da üretilecek

Tam Boyutta Gör 2019 yılında kurulan lüks otomobil markası Voyah, Stellantis’in Fransa’daki Rennes fabrikasında araç üretme izni aldı. Hangi modellerin üretileceği henüz açıklanmasa da üretilecek araçların tamamının NEV yani yeni enerjili araç sınıfında olacağı belirtildi.

Çin’de yaygın olarak kullanılan NEV tanımı; şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) modelleri kapsıyor.

Kurulan ortak girişimde yüzde 51 hisse Stellantis’e ait olacak. Böylece şirket, operasyon üzerindeki kontrolü elinde tutmaya devam edecek.

Stellantis için kapasite, Dongfeng için vergi avantajı

Anlaşma her iki taraf için de önemli avantajlar sunuyor. Stellantis cephesinde, şu anda yalnızca Citroen C5 Aircross üretimi yapılan Rennes fabrikasının kapasitesi daha verimli kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Dongfeng tarafında ise Avrupa’da üretim yapmak çok daha kritik bir anlam taşıyor. Çünkü Çinli üretici böylece Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergilerden kaçınabilecek.

Yeni Dacia Logan Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. önce eklendi

Voyah markasının tüm Avrupa’da satışa sunulması beklenmiyor. Şirketin özellikle Batı ve Kuzey Avrupa pazarlarına odaklanacağı ifade ediliyor.

Sırada Dongfeng markalı modeller de olabilir

Ortaklığın ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Dongfeng, kendi logosunu taşıyan elektrikli modelleri de Fransa’nın Chartres-de-Bretagne bölgesindeki tesiste üretebilir. Anlaşma yalnızca üretimi kapsamıyor. Satış ve dağıtım süreçlerinde de Stellantis’in Avrupa’daki bayi ağı kullanılacak.

Uzun vadede risk mi?

Avrupalı üreticilerin Çinli markalara kendi fabrikalarının kapılarını açması kısa vadede kârlı görünse de uzun vadede ciddi rekabet sorunları yaratabilir. Özellikle atıl fabrika kapasitesini değerlendirmek isteyen Avrupa merkezli üreticilerin Çinli markalarla daha fazla ortaklık kurması beklenirken, bu durum gelecekte Avrupa otomotiv sektörünün dengelerini tamamen değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: