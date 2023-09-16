Stellantis elektrikli araç bataryalarının ağırlığını %50 azaltacak: İşte plan

Stellantis mühendislik ve teknoloji başkanı Ned Curic, "Günümüzün elektrikli araçlarındaki bataryalar çok ağır, bu da araçları çok ağır hale getiriyor" dedi. Deneyimli yönetici 2030 yılına kadar yeni batarya teknolojileri ve daha verimli hücre paketlemesi sunarak ağırlığı yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini ve bunun da grubun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını açıkladı.
Çözüm lityum-sülfür pilde olabilir
Bu tür ilerlemelerin eninde sonunda ekonomik faydalar sağlayacağını ve şirketin planladığı düşük maliyetli elektrikli aracın ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ağırlığı azaltma planının bir parçası da yakın zamanda satın alınan Silikon Vadisi şirketi Lytten'in geliştirdiği daha hafif ve daha ucuz lityum-sülfür pillerin kullanılması.
Söz konusu piller lityum-iyon pillere göre daha az nadir malzeme kullanmaları nedeniyle karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunabilir. Ancak tek seçenek bu değil, Stellantis geleneksel pillerden çok daha ucuz olabilecek sodyum-iyon pillerin potansiyelini de araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.