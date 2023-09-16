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    Stellantis elektrikli araç bataryalarının ağırlığını %50 azaltacak: İşte plan

    İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, araçları çok ağır hale getiren bataryaların ağırlığını %50 azaltmayı planlıyor. Şirket bunun için lityum-sülfür piller geliştiren bir firmaya yatırım yaptı.
    Stellantis elektrikli araç bataryalarını %50 hafifletecek Tam Boyutta Gör
    Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Batarya Teknoloji Merkezi'nin açılışında, elektrikli araç bataryalarının ağırlığını %50 oranında azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket, pil araştırma merkezini 40 milyon euro gibi bir yatırımla hayata geçirdi.

    Stellantis mühendislik ve teknoloji başkanı Ned Curic, "Günümüzün elektrikli araçlarındaki bataryalar çok ağır, bu da araçları çok ağır hale getiriyor" dedi. Deneyimli yönetici 2030 yılına kadar yeni batarya teknolojileri ve daha verimli hücre paketlemesi sunarak ağırlığı yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini ve bunun da grubun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını açıkladı.

    Stellantis elektrikli araç bataryalarını %50 hafifletecek Tam Boyutta Gör

    Çözüm lityum-sülfür pilde olabilir

    Bu tür ilerlemelerin eninde sonunda ekonomik faydalar sağlayacağını ve şirketin planladığı düşük maliyetli elektrikli aracın ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ağırlığı azaltma planının bir parçası da yakın zamanda satın alınan Silikon Vadisi şirketi Lytten'in geliştirdiği daha hafif ve daha ucuz lityum-sülfür pillerin kullanılması.

    Stellantis elektrikli araç bataryalarını %50 hafifletecek Tam Boyutta Gör

    Söz konusu piller lityum-iyon pillere göre daha az nadir malzeme kullanmaları nedeniyle karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunabilir. Ancak tek seçenek bu değil, Stellantis geleneksel pillerden çok daha ucuz olabilecek sodyum-iyon pillerin potansiyelini de araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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