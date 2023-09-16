Stellantis elektrikli araç bataryalarının ağırlığını %50 azaltacak: İşte plan

Tam Boyutta Gör Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Batarya Teknoloji Merkezi'nin açılışında, elektrikli araç bataryalarının ağırlığını %50 oranında azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket, pil araştırma merkezini 40 milyon euro gibi bir yatırımla hayata geçirdi.

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Stellantis mühendislik ve teknoloji başkanı Ned Curic, "Günümüzün elektrikli araçlarındaki bataryalar çok ağır, bu da araçları çok ağır hale getiriyor" dedi. Deneyimli yönetici 2030 yılına kadar yeni batarya teknolojileri ve daha verimli hücre paketlemesi sunarak ağırlığı yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini ve bunun da grubun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını açıkladı.

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Çözüm lityum-sülfür pilde olabilir

Bu tür ilerlemelerin eninde sonunda ekonomik faydalar sağlayacağını ve şirketin planladığı düşük maliyetli elektrikli aracın ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ağırlığı azaltma planının bir parçası da yakın zamanda satın alınan Silikon Vadisi şirketi Lytten'in geliştirdiği daha hafif ve daha ucuz lityum-sülfür pillerin kullanılması.

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Söz konusu piller lityum-iyon pillere göre daha az nadir malzeme kullanmaları nedeniyle karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunabilir. Ancak tek seçenek bu değil, Stellantis geleneksel pillerden çok daha ucuz olabilecek sodyum-iyon pillerin potansiyelini de araştırıyor.

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Stellantis elektrikli araç bataryalarını %50 hafifletecek