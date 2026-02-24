Giriş
    Stellantis, ilk yıllık zararını açıklamaya hazırlanıyor

    Elektrikli araç planlarını yavaşlatan Stellantis, 2025’i zararla kapatabilir. Şirket, strateji değişiminin maliyetini 22 milyar euro olarak açıklamıştı. 2026’da ise yeniden kâr hedefleniyor.

    Stellantis, ilk yıllık zararını açıklamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlarla birlikte tarihindeki ilk yıllık faaliyet zararını duyurmaya hazırlanıyor. Otomotiv devi, sektör genelinde görülen eğilime paralel olarak elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatma kararı aldı. Ancak bu strateji değişikliği, şirketin bilançosunda ciddi bir maliyet yarattı.

    Şirket, ayın başında yaptığı açıklamada, elektrikli araç yol haritasını küçültmenin kendisine yaklaşık 22 milyar euroya mal olacağını duyurmuştu. 2025 yılı finansal sonuçları ise bu hafta resmen açıklanacak.

    Stellantis, 2025’in ilk altı ayında 500 milyon euro kâr elde etti. Ancak yılın ikinci yarısında 1,2 ila 1,5 milyar euro arasında zarar bekleniyor. Bu da şirketin yılı toplamda zararla kapatabileceği anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse, 2021 yılında kurulan Stellantis ilk kez yıllık faaliyet zararı açıklamış olacak.

    Hatırlanacağı üzere Stellantis, PSA Group ile Fiat Chrysler Automobiles’ın birleşmesi sonucu kurulmuş ve çok sayıda markayı tek çatı altında toplamıştı.

    Şirketin CEO’su Antonio Filosa, yatırımcılara yaptığı açıklamada 2026 yılında yeniden kâra geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Filosa, 2024’ün sonlarında artan finansal baskı ve zayıf satış performansı nedeniyle görevinden ayrılan eski CEO Carlos Tavares’in yerine atanmıştı.

    Elektrikli araçlara yönelik büyük yatırımlar, birçok üreticinin kârlılığını zorluyor. General Motors ve Ford Motor Company da elektrikli araç programları nedeniyle milyarlarca dolarlık zarar açıkladı. Görünen o ki, üreticiler ürün planlarını yeniden dengelerken elektrikli dönüşümün maliyeti bir süre daha bilançolara ağır yansımaya devam edecek.

