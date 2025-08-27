Stellantis, otonom sürüş geliştirme işinden çıkıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Jeep ve Dodge birçok popüler otomobil markasının sahibi olan otomobil devi Stellantis, gelişmiş sürücü yardım sistemleri (ADAS) geliştirme planlarından vazgeçiyor.

Sebep, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar

Elektrikli araç geliştirme ve satışında rakiplerinin gerisinde kalan otomobil üreticisi, şimdi de otonom sürüş çalışmalarını durduruyor. Reuters’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre bu kararın arkasında yüksek maliyetler, teknik zorluklar ve belirsiz tüketici talebi bulunuyor.

Şirket, yılın başında STLA AutoDrive 1.0 adlı ilk Seviye 3 sistemini tanıtmıştı. Teoride bu teknoloji, belirli koşullarda saatte 60 km hıza kadar sürücünün ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmasına imkan tanıyordu. Yine de sistem gerekli gördüğünde sürücünün kontrolü devralmasını istiyordu.

Tam Boyutta Gör Stellentis, o dönemde yaptığı basın açıklamasında, STLA AutoDrive sayesinde sürücülerin film izleyebileceğini, e-postalarını kontrol edebileceği, kitap okuyabileceğini ya da sadece manzarayı seyretmek gibi sürüş dışı işlerle meşgul olabileceğini söylemişti. Sistem, adaptif hız sabitleyici ile şerit takip desteğini birleştirerek kısmi otonom sürüş sağlıyordu. Hatta AutoDrive 1.0 teknolojisiyle donatılmış elektrikli Jeep Wagoneer S’in otoyolda kendi kendine gittiğini gösteren tanıtım videoları bile yayınlanmıştı.

Dışarıdan tedarik edecek

Fakat gelen haberlere göre Stellantis artık bu teknolojiyi kendi içinde geliştirmek yerine tedarikçilerden almayı planlıyor. Bu yaklaşım kısa vadede daha uygun maliyetli olsa da, uzun vadede dezavantaj yaratabilir. Çünkü otomotiv üreticileri ADAS sistemlerini kendi bünyelerinde geliştirdiklerinde teknoloji üzerinde tam kontrol sağlıyor, güncellemeleri hızla sunabiliyor ve donanım-yazılım entegrasyonunu daha verimli yapabiliyor.

Ancak, bu sistemleri geliştirmenin finansal maliyeti çok yüksek. Otomobil üreticileri, elektrifikasyon projelerinde milyarlarca dolar zarar ediyor. Otonom sürüş sistemlerini kârlı bir gelir modeli ve abonelik planı olmadan geliştirmek ise kasadan yine milyarlarca doları götürüyor.

Tam otonom araç teknolojisi uzun süredir hem teknoloji hem de otomotiv şirketlerinin hedefi olsa da hayata geçirilmesi oldukça zor. 2020’de Uber, yüksek maliyetler ve teknik engeller nedeniyle robotaksi geliştirme planlarını iptal ederek bölümünü Aurora’ya satmıştı. Geçen yıl General Motors (GM) de, sürücüsüz bir Chevy Bolt EV’nin bir araca çarpıp bir yayayı metrelerce sürüklemesi sonrası Cruise robotaksi operasyonlarını kapatmıştı. Ancak GM, daha sonra Super Cruise gibi sürücülere yönelik otonomi çözümlerine ağırlık vermeye başladı.

Bu karar, GM, Ford, Tesla ve diğer rakipler hızla ilerlerken, Stellantis'in yarışta geri kalmasına sebep olabilir.

