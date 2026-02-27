Stellantis'ten 22 milyar euroluk dev zarar: Tarihinde ilk

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Stellantis, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılı 22,3 milyar euro net zararla kapattı. Böylece şirket, tarihinde ilk kez bir yılı zararla kapattı. Stellantis geçtiğimiz sene 5,5 milyar euro kâr açıklamıştı.

Strateji dönüşümü zararın en büyük nedeni

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, zararın büyük bölümünü 25,4 milyar euroluk “olağanüstü giderlere” bağlıyor. Bu giderler, “müşteri tercihlerine uyum sağlamak amacıyla yapılan köklü stratejik değişim” kapsamında ortaya çıktı. Özetlemek gerekirse Stellantis, elektrikli araçlara geçişin hızını fazla iyimser tahmin etti ve stratejisini yeniden düzenlemek için büyük bir fatura ödemek durumunda kaldı.

Stellantis'in özellikle ABD'deki elektrikli araç modelleri beklenen başarıyı yakalayamadı. Dodge Charger Daytona EV ve Jeep Wagoneer S gibi modeller beklentinin altında kaldı. Şirket şimdi elektrikli stratejisini yeniden şekillendiriyor. ABD pazarı için geliştirilen bazı elektrikli modeller iptal edildi ve yüksek kârlı içten yanmalı motorlara yeniden ağırlık veriliyor. Avrupa’da ise dizel ve hafif hibrit benzinli seçenekler, geciken yeni Alfa Romeo Stelvio ve Alfa Romeo Giulia dahil olmak üzere birçok model gamına yeniden entegre ediliyor.

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 sonuçlarımız, enerji dönüşümünün hızını fazla tahmin etmenin ve müşterilerimizin elektrikli, hibrit ve içten yanmalı seçenekler arasında özgürce tercih yapabilmesini esas alan bir iş modeline yeniden odaklanma gereğinin maliyetini yansıtıyor."

Filosa, yılın ikinci yarısında kalite iyileştirmeleri, yeni ürün lansmanları ve ciro artışı sayesinde toparlanma sinyalleri görüldüğünü de belirtti. 2026’da hedef, yeniden sürdürülebilir kârlılığa dönmek.

Ford'dan tartışmalı karar: Ön bagaj artık ücretli! 18 sa. önce eklendi

Gelirler düştü, satışlar arttı

2025 genelinde Stellantis, bir önceki seneye göre %2 düşüşle 153,5 milyar euro gelir elde etti. Grup, 842 milyon euro tutarında düzeltilmiş faaliyet zararı açıkladı. Yılın ikinci yarısında ise durum bir miktar toparlandı ve gelirler %10 artış gösterdi.

2025 yılı için toplam sevkiyatlar yıllık bazda %1 artışla 5,57 milyon araca ulaştı. Bu sonuçla Stellantis, araç satışlarında küresel olarak Toyota (11,3 milyon), Volkswagen Grubu (8,98 milyon), Hyundai Motor Grubu (7,27 milyon) ve General Motors'un (6,11 milyon) ardından beşinci sırada yer aldı.

Stellantis hisseleri yıl başından bu yana yüzde 30’dan fazla değer kaybetti ve 2021’deki PSA-FCA birleşmesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Stellantis'ten 22 milyar euroluk dev zarar: Tarihinde ilk

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: