Stellantis, Ontario batarya fabrikasındaki payını LG Energy Solution’a devretti

NextStar Energy, iki şirket tarafından 2022 yılında, Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde ülkenin ilk büyük ölçekli batarya üretim tesisini kurmak amacıyla bir ortak girişim olarak hayata geçirildi. Şirket, Kanada’nın batarya alanındaki geleceği için dayanıklı ve rekabetçi bir temel oluşturmaya devam edecek.
Ortaklık yapısındaki bu değişiklik, ortak girişimin iki hissedarı olan LG Energy Solution ve Stellantis tarafından karşılıklı mutabakatla alınmış stratejik bir karar niteliği taşıyor. Yapılan açıklamada, “Karar süreci, kesintisiz bir geçişin sağlanması ve şirketin uzun vadeli büyüme ile yatırım görünümünün güçlendirilmesi amacıyla NextStar Energy üst yönetimiyle yürütülen kapsamlı görüşmeler doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Yeni sahiplik yapısı kapsamında, NextStar Energy; LG Energy Solution’ın teknolojik liderliğinden ve küresel operasyonel uzmanlığından yararlanarak, Enerji Depolama Sistemleri (ESS) sektörü de dâhil olmak üzere daha geniş bir müşteri kitlesine daha etkin hizmet sunmayı hedefleyecek; piyasa koşulları ve talebe daha çevik şekilde yanıt vererek geleceğe yönelik büyüme fırsatlarını değerlendirecektir. Stellantis,stratejik bir müşteri olmaya devam edecek ve batarya ürünlerini NextStar Energy’den tedarik etmeyi sürdürecektir” denildi.
Stellantis CEO'su Antonio Filosa, "LG Energy Solution'ın Windsor tesisinin kapasitesinden tam anlamıyla yararlanmasını mümkün kılarak, tesisin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirirken elektrikli araçlarımız için batarya tedarikini de güvence altına alıyoruz. Bu adım; müşterilerimizi, Kanada'daki operasyonlarımızı ve küresel elektrifikasyon yol haritamızı destekleyen akıllı ve stratejik bir hamledir" diye konuştu.