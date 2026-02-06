Stellantis, Ontario batarya fabrikasındaki payını LG Energy Solution’a devretti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Stellantis, enerji alanında yeni bir karara imza attı. Bu kapsamda ortak bir açıklama yapan Stellantis ve NextStar Energy, LG Energy Solution’ın NextStar Energy’nin tamamının mülkiyetini devralacağını, bu kapsamda Stellantis’in şirketteki yüzde 49 oranındaki payını LG Energy Solution’a satacağını duyurdu.

NextStar Energy, iki şirket tarafından 2022 yılında, Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde ülkenin ilk büyük ölçekli batarya üretim tesisini kurmak amacıyla bir ortak girişim olarak hayata geçirildi. Şirket, Kanada’nın batarya alanındaki geleceği için dayanıklı ve rekabetçi bir temel oluşturmaya devam edecek.

Ortaklık yapısındaki bu değişiklik, ortak girişimin iki hissedarı olan LG Energy Solution ve Stellantis tarafından karşılıklı mutabakatla alınmış stratejik bir karar niteliği taşıyor. Yapılan açıklamada, “Karar süreci, kesintisiz bir geçişin sağlanması ve şirketin uzun vadeli büyüme ile yatırım görünümünün güçlendirilmesi amacıyla NextStar Energy üst yönetimiyle yürütülen kapsamlı görüşmeler doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Yeni sahiplik yapısı kapsamında, NextStar Energy; LG Energy Solution’ın teknolojik liderliğinden ve küresel operasyonel uzmanlığından yararlanarak, Enerji Depolama Sistemleri (ESS) sektörü de dâhil olmak üzere daha geniş bir müşteri kitlesine daha etkin hizmet sunmayı hedefleyecek; piyasa koşulları ve talebe daha çevik şekilde yanıt vererek geleceğe yönelik büyüme fırsatlarını değerlendirecektir. Stellantis,stratejik bir müşteri olmaya devam edecek ve batarya ürünlerini NextStar Energy’den tedarik etmeyi sürdürecektir” denildi.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar 5 milyar Kanada dolarının üzerinde yatırım yapılan NextStar Energy tesisi, 1.300’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte uzun vadede 2.500 çalışan hedefleniyor. NextStar Energy, otomotiv üretim sektörü ile diğer stratejik sektörlerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak kritik yetkinliklerin ülke içine kazandırılması yoluyla, Kanada ve Kuzey Amerika’nın batarya üretim ekosisteminin güçlendirilmesinde kilit bir rol üstlenmeye devam edecek.

Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde tüketiciyle buluşuyor 9 sa. önce eklendi

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “LG Energy Solution’ın Windsor tesisinin kapasitesinden tam anlamıyla yararlanmasını mümkün kılarak, tesisin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirirken elektrikli araçlarımız için batarya tedarikini de güvence altına alıyoruz. Bu adım; müşterilerimizi, Kanada’daki operasyonlarımızı ve küresel elektrifikasyon yol haritamızı destekleyen akıllı ve stratejik bir hamledir” diye konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: