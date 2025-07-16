Stellantis'ten geri adım: Hidrojen yatırımlarını durdurdu

Stellantis, hidrojen teknolojisini gerçekçi kılmak için büyük yatırımlar gerektiğini fark etti. Şirket bu alandaki çabalarından vazgeçmemiş olsaydı bile müşteriler dünya genelinde hâlâ yetersiz olan yakıt ikmal altyapısıyla karşı karşıya kalacaktı. Ayrıca şirket, hükümetlerin bu alanda daha fazla teşvik sunması gerektiğini, ancak yeterli adımların atılmadığını düşünüyor.
Sonuç olarak, Stellantis hidrojen pazarının hala “niş bir segment” olduğunu ve “orta vadede ekonomik sürdürülebilirlik potansiyeli bulunmadığını” ifade ediyor. Şirket yalnızca geliştirme çalışmalarını değil, bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı hidrojenle çalışan ticari araç projelerini de iptal etti. Yaz aylarında üretime girmesi planlanan Pro One ticari araç serisinin yeni modelleri artık banttan inmeyecek.
Stellantis bu alandan çekilirken; Toyota, Hyundai ve Honda gibi üreticiler ise hidrojen teknolojisine olan bağlılığını sürdürüyor. Üçüncü nesil yakıt hücresi üzerinde çalışan Toyota, aynı zamanda hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlar üzerinde de denemeler yapıyor. Hyundai ise kısa süre önce yeni Nexo crossover modelini tanıttı. Honda da 2027 yılında yeni nesil yakıt hücresi modülünün seri üretimine başlamayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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