Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis'ten geri adım: Hidrojen yatırımlarını durdurdu

    Stellantis, yüksek maliyetler ve yetersiz altyapı nedeniyle hidrojenli araç yatırımlarını durdurdu. Planlanan modeller rafa kalkarken Ar-Ge ekibi başka projelere yönlendirildi.

    Stellantis'ten geri adım: Hidrojen yatırımlarını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Hidrojen, kimileri için otomotiv dünyasının geleceği olarak görülürken bir kesim de bunun boş bir hayal olduğunu düşünüyor. Bazı otomobil üreticileri de bu kapsamda elektrikli araçların geleceğinde büyük bataryalar yerine hidrojen yakıt hücrelerinin olabileceğine inanmaya devam etti. Stellantis de ticari araç segmentinde bu teknolojiye yatırım yapan markalardan biriydi. Fakat şirketin hidrojenle ilgili planları ani bir kararla sonlandırıldı.

    Stellantis, hidrojen teknolojisini gerçekçi kılmak için büyük yatırımlar gerektiğini fark etti. Şirket bu alandaki çabalarından vazgeçmemiş olsaydı bile müşteriler dünya genelinde hâlâ yetersiz olan yakıt ikmal altyapısıyla karşı karşıya kalacaktı. Ayrıca şirket, hükümetlerin bu alanda daha fazla teşvik sunması gerektiğini, ancak yeterli adımların atılmadığını düşünüyor.

    Sonuç olarak, Stellantis hidrojen pazarının hala “niş bir segment” olduğunu ve “orta vadede ekonomik sürdürülebilirlik potansiyeli bulunmadığını” ifade ediyor. Şirket yalnızca geliştirme çalışmalarını değil, bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı hidrojenle çalışan ticari araç projelerini de iptal etti. Yaz aylarında üretime girmesi planlanan Pro One ticari araç serisinin yeni modelleri artık banttan inmeyecek.

    Stellantis bu alandan çekilirken; Toyota, Hyundai ve Honda gibi üreticiler ise hidrojen teknolojisine olan bağlılığını sürdürüyor. Üçüncü nesil yakıt hücresi üzerinde çalışan Toyota, aynı zamanda hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlar üzerinde de denemeler yapıyor. Hyundai ise kısa süre önce yeni Nexo crossover modelini tanıttı. Honda da 2027 yılında yeni nesil yakıt hücresi modülünün seri üretimine başlamayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Profil resmi
    Epirus 6 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 6 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartı borcunu ödediğim halde borç gözüküyor macbook nedir mobil etkin noktayı ayarlayamıyoruz apartmana ait otoparka yabancı araç park etmek sistem 1 2 3 4 5 kaç maç tutması lazım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum