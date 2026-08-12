Stellantis'ten sedan otomobilleri pick-up'a dönüştürecek patent

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Stellantis, sedan ve hatchback modellerin taşıma kapasitesini artırabilecek ilginç bir bölünmüş bagaj kapağı tasarımı için patent başvurusunda bulundu. Fransa'da yapılan başvuruda yer alan sistem, otomobillerin uzun yükleri pick-up benzeri şekilde taşımasına imkan tanıyabilir.

Pick-up kapağı gibi açılacak

Patentteki tasarım, iki parçadan oluşan bagaj kapağı üzerine kuruluyor. Alt bölüm, geleneksel bir pick-up'ın arka kapağına benzer şekilde aşağı doğru açılarak düz bir yükleme yüzeyi oluşturuyor. Böylece otomobilin bagajına sığmayan uzun parçaların dışarı taşırılarak taşınması mümkün hale geliyor.

Sistemin asıl dikkat çekici bölümü ise üst bagaj kapağında bulunuyor. Patent çizimlerine göre bu bölüm, standart bir bagaj kapağından çok daha geniş bir açıyla açılıyor ve tamamen geriye doğru hareket ederek otomobilin tavanına yatırılabiliyor. Bu hareketin gerçekleştirilebilmesi için özel menteşe veya destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması bekleniyor. Üst bölümün tamamen ortadan kaldırılmasıyla bagaj açıklığının önündeki ana engel de kalkmış oluyor.

Stellantis'in patentinde, tavan üzerine yatırılan kapağın sabitlenmesi için tavana yerleştirilen bir çubuk ve kapağa bağlı bir halka da gösteriliyor.

Elektrikli otomobillerde sorun yaratabilir

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Tasarıma ilişkin en önemli soru işaretlerinden biri aerodinamik yapı. Bagaj kapağının tavan üzerinde açık şekilde sabitlenmesi, otomobilin hava akışını ciddi biçimde değiştirebilir. Bu durum özellikle menzil ve verimlilik açısından aerodinamiğin büyük önem taşıdığı elektrikli otomobiller için dezavantaj oluşturabilir.

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Bununla birlikte patentin alınmış olması sistemin mutlaka seri üretime gireceği anlamına gelmiyor. Stellantis'in bu tasarımı gelecekte bir sedan veya hatchback modelinde kullanıp kullanmayacağı şu aşamada bilinmiyor.

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