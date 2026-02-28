Giriş
    Stellantis ucuz elektrikli otomobil üretmenin kestirme yolunu buldu: Çin teknolojisi devrede

    Stellantis, elektrikli araç pazarında rekabet edebilmek için rotayı Çinli ortağına kırdı. Şirket, Leapmotor’un gelişmiş teknolojilerini kullanarak daha erişilebilir modeller üretmeyi hedefliyor.

    Stellantis ucuz elektrikli araç üretmenin kestirme yolunu buldu Tam Boyutta Gör
    Stellantis, elektrikli araç pazarındaki artan rekabete karşı stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. Otomotiv devi Avrupa'da geniş kitlelere hitap eden Fiat, Opel ve Peugeot gibi markalarının maliyetlerini düşürmek ve daha uygun fiyatlı modeller sunabilmek amacıyla Çinli ortağı Leapmotor'un elektrikli araç teknolojilerinden yararlanmayı planlıyor.

    Şirkete yakın kaynaklara göre Stellantis, Leapmotor ile olan ortaklığının kapsamını genişleterek Çinli firmanın gelişmiş batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi teknolojilerine erişmeyi hedefliyor. Bu hamlenin amacı, Stellantis'in Avrupa pazarında hızla büyüyen BYD ve MG gibi Çinli rakiplerinin yanı sıra Volkswagen ve Renault gibi yerel rakipleriyle daha etkin mücadele etmesini sağlamak.

    Stellantis ucuz elektrikli araç üretmenin kestirme yolunu buldu Tam Boyutta Gör

    Maliyetleri düşürme ve hız kazanma atağı 

    Stellantis'i bu "kestirme yola" iten en büyük etken Çinli üreticilerin yeni modelleri Batılı markalara göre iki kat daha hızlı ve daha düşük maliyetle piyasaya sürebilmesi. Şirket, Leapmotor'un teknolojik altyapısını kullanarak geliştirme harcamalarından tasarruf etmeyi ve erişilebilir elektrikli modeller sunma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

    Stellantis ucuz elektrikli araç üretmenin kestirme yolunu buldu Tam Boyutta Gör
    Stellantis CEO'su Antonio Filosa, analistlerle yaptığı görüşmede, Leapmotor ile olan teknik ortaklığın özellikle elektrikli araçlarda daha yüksek bir rekabet seviyesine ulaşmalarına yardımcı olacağını ve bunun Avrupa için çok önemli olduğunu vurguladı. Leapmotor cephesinden ise henüz konuya dair bir açıklama yok.

    Eğer bu anlaşma hayata geçerse, ilk kez büyük bir Batılı otomobil üreticisi, Avrupa'daki ana akım modellerinin altyapı ve yazılımını bu kadar kapsamlı şekilde Çinli bir şirkete bağlamış olacak. Stellantis şu anda Leapmotor modellerini kendi bayilik ağı üzerinden satıyor ve bazı montaj işlemlerini Avrupa'da gerçekleştiriyor. Ancak yeni yol haritası bu teknolojinin doğrudan Fiat veya Peugeot logolu araçların merkezine entegre edilmesini öngörüyor.

    Stellantis ucuz elektrikli araç üretmenin kestirme yolunu buldu Tam Boyutta Gör

    Aşılması gereken engeller var

    Söz konusu görüşmeler henüz erken aşamada. Ayrıca projenin önünde aşılması gereken kritik engeller mevcut. Bunların arasında veri koruma endişeleri ve Çin teknolojisinin kullanımıyla ilgili güvenlik çekinceleri yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak ABD'nin 2027 yılından itibaren Çin ile ilişkili teknolojilere sahip bağlantılı araçların satışını yasaklama planı da tarafların önünde aşılması gereken bir engel olarak duruyor.

    Yine de tüm bu zorluklara rağmen Stellantis ve Leapmotor'un veri güvenliği ve jeopolitik engelleri aşarak bu yıl içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedeflediği bildiriliyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

