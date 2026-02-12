Stephen King'in sevilen eseri The Mist (Sis), yeni bir filme uyarlanacak

The Mist'in Yeni Versiyonunu Mike Flanagan Yazıp Yönetecek
Warner Bros. çatısı altında hazırlanan bu yeni versiyonu, son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan Mike Flanagan hazırlıyor. The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher gibi yapımlarla adından söz ettiren Flanagan, bu yeni uyarlamayı hem yazacak hem yönetecek.
Stephen King ve Mike Flanagan, daha önce Gerald’s Game, Doctor Sleep ve Life of Chuck uyarlamalarında da birlikte çalışmıştı.
The Mist, aniden gizemli bir sisin çöktüğü küçük bir kasabada geçiyor. Bridgton kasabasının üzerine çöken sis, beraberinde bu dünyadan olmayan yaratıkları da getirince, kasaba halkı bir süpermarkete sığınıp yaşananlara anlam vermeye çalışıyor. Dışarıdaki tehdidin ne olduğu belirsizliğini korurken içeride korku, paranoya ve inanç çatışmaları büyüyor. Bir süre sonra insan doğası da dışarıdaki sis kadar büyük bir tehdide dönüşüyor.