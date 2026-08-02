Stephen King uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor: Yaratık

Desperation'ın Yapımcısı Sam Raimi Olacak
Desperation filmini yönetmesi için Zach Lipovsky ve Adam B. Stein ikilisi ile anlaşıldı. İkili, geçtiğimiz yıl çıkan Final Destination Bloodlines ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Desperation filminin yapımcılığını ise ünlü yönetmen Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead) üstlenecek.
Yaratık'ın tanıtım yazısı şöyle:
"Bir yol tabelasına çivilenmiş kedi ölüsü, Çin Çukuru denen bir dağın yamacına kurulmuş Desperation isimli küçük bir kasabanın işaretidir. Bölgede korkunç şeyler yaşanmaktadır ve Desperation’ı etkisi altına alan gizem ve kasabayı bir virüs gibi saran kötülük dehşet vericidir."
"Nevada’nın bitmek bilmez yollarının büyük bölümü çöllerin ortasındadır. Yolu bu çöllerden geçenler ister istemez tedirgin olur, çünkü varacakları yere kadar büyük bir belirsizlik onlara eşlik eder. Yakıcı güneşin altında 50 numaralı otoyolda seyahat edenler, gidecekleri yerlere asla varamayacaklardır: New York’taki evlerine dönen Profesör Jackson ve karısı, Tahoe Gölü’ne tatile giden Wenworth-Ohio’lu Carver ailesi ve motosikletiyle seyahat eden orta yaşlı ünlü yazar Johnny Marinville."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii