Stephen King uyarlaması 1408'e yıllar sonra bir devam filmi çekiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Stephen King’in sevilen korku filmi 1408, yıllar sonra sürpriz bir devam filmiyle geri dönüyor. İlk filmin yönetmeni Mikael Håfström’ün hazırladığı yeni yapımda Natalia Dyer ve Elijah Wood başrolde yer alıyor. John Cusack ve Samuel L. Jackson’ın da kadroya dönmesi için görüşmeler sürerken, çekimlerin 2027 başında başlaması hedefleniyor. Lanetli odanın yeni gerilim hikâyesi, sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Stephen King'in aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan 1408, 2007 yılında çıkmış ve genel olarak beğeniyle karşılanmıştı. Ancak neredeyse 20 yıl sonra bir devam filmine kavuşacağını kimse tahmin etmezdi herhâlde. Ne var ki sürpriz bir şekilde ortaya çıkan devam filmi şimdi hızla şekilleniyor.

1408'in Devam Filmi, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getirebilir

Hazırlıklarına başlanan devam filminin başrollerini üstlenmeleri için Natalia Dyer (Stranger Things) ve Elijah Wood ile anlaşıldı. İlk filmin yıldızları olan John Cusack ve Samuel L. Jackson'la da görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Anlaşmaya varılırsa onlar da devam filmi için geri dönecek.

Devam filmini Mikael Håfström hazırlıyor ki kendisi zaten ilk filmin de yönetmeniydi. Bu yeni filmin senaryosunu Mark Verheiden ile birlikte yazan Mikael Håfström, yönetmen koltuğunda da oturacak. Filmin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanması planlanıyor.

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Stephen King'in 1408'i kısa bir hikâyeden ibaretti ve daha sonra devamı da gelmedi. O yüzden bu devam filminin doğrudan kaynak alacağı bir eser bulunmuyor. Ancak 1408'e adını veren odanın kendisi hikâyenin temelini oluşturduğu için yine onunla ilgili bir gizem bekleyebiliriz. Geçmişi cinayetler ve intiharlarla dolu bu "lanetli" oda, bir kez daha gerilim dolu bir hikâyenin öznesi olacak.

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