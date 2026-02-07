Giriş
    Steve Carell yeni bir komedi dizisiyle dönüyor: HBO yapımı Rooster'ın fragmanı yayınlandı

    Ünlü oyuncu Steve Carell, HBO yapımı bir komedi dizisiyle TV ekranlarına geri dönüyor. Rooster adını taşıyan dizi, Scrubs ve Ted Lasso'nun yaratıcısı olan Bill Lawrence'in imzasını taşıyor.

    Steve Carell yeni bir komedi dizisiyle dönüyor: HBO yapımı Rooster'ın fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    The Office dizisindeki rolüyle TV dünyasının en ikonik karakterlerinden birini ortaya çıkaran ünlü oyuncu Steve Carell, yeni bir komedi dizisiyle ekranlara dönüyor. Carell'in başrolünü üstlendiği HBO dizisi Rooster, 8 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Bu hafta dizinin yayın tarihini duyuran HBO, bu duyuruyla birlikte yeni bir fragman da paylaştı.

    Rooster, 8 Mart'ta HBO ve HBO Max'te İzleyici ile Buluşacak

    Rooster'ı dikkat çekici kılan tek isim Steve Carell değil. Projenin başında Bill Lawrence'in olması da Rooster'a dair beklentileri yükseltiyor. Zira kendisi Scrubs, Ted Lasso ve Shrinking gibi başarılı komedi dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

    Rooster'da Steve Carell'e ünlü bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede ders vermeyi kabul eden yazar, akademik hayatın tahmin ettiğinden daha renkli ve karmaşık olabileceğini keşfediyor.

    Rooster'ın oyuncu kadrosunda Steve Carell'e Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley, Lauren Tsai gibi isimler eşlik ediyor.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

