Steve Carell yeni bir komedi dizisiyle dönüyor: HBO yapımı Rooster'ın fragmanı yayınlandı

Rooster, 8 Mart'ta HBO ve HBO Max'te İzleyici ile Buluşacak
Rooster'ı dikkat çekici kılan tek isim Steve Carell değil. Projenin başında Bill Lawrence'in olması da Rooster'a dair beklentileri yükseltiyor. Zira kendisi Scrubs, Ted Lasso ve Shrinking gibi başarılı komedi dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.
Rooster'da Steve Carell'e ünlü bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede ders vermeyi kabul eden yazar, akademik hayatın tahmin ettiğinden daha renkli ve karmaşık olabileceğini keşfediyor.
Rooster'ın oyuncu kadrosunda Steve Carell'e Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley, Lauren Tsai gibi isimler eşlik ediyor.