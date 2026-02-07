Steve Carell yeni bir komedi dizisiyle dönüyor: HBO yapımı Rooster'ın fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Office dizisindeki rolüyle TV dünyasının en ikonik karakterlerinden birini ortaya çıkaran ünlü oyuncu Steve Carell, yeni bir komedi dizisiyle ekranlara dönüyor. Carell'in başrolünü üstlendiği HBO dizisi Rooster, 8 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Bu hafta dizinin yayın tarihini duyuran HBO, bu duyuruyla birlikte yeni bir fragman da paylaştı.

Rooster, 8 Mart'ta HBO ve HBO Max'te İzleyici ile Buluşacak

Rooster'ı dikkat çekici kılan tek isim Steve Carell değil. Projenin başında Bill Lawrence'in olması da Rooster'a dair beklentileri yükseltiyor. Zira kendisi Scrubs, Ted Lasso ve Shrinking gibi başarılı komedi dizilerinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

Rooster'da Steve Carell'e ünlü bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede ders vermeyi kabul eden yazar, akademik hayatın tahmin ettiğinden daha renkli ve karmaşık olabileceğini keşfediyor.

Rooster'ın oyuncu kadrosunda Steve Carell'e Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley, Lauren Tsai gibi isimler eşlik ediyor.

