    Apple efsanesi Steve Jobs anısına hatıra para bastırılıyor

    iPod, iPad, iPhone, MacBook Air gibi ikonik mobil cihazların arkasındaki isim olan Steve Jobs için ABD Darphanesi tarafından 1$ hatıra parası basılmaya karar verildi. 

    Steve Jobs Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasına silinmez izler bırakan ve bugün hayatımızdaki pek çok önemli teknolojinin arkasındaki isim olan Apple efsanesi Steve Jobs, 2011 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılmıştı.

    Steve Jobs hatıra parası

    Aradan geçen 15 yılın ardından Steve Jobs, ABD devleti tarafından da onore edildi. Her yıl ABD halkına önemli katkılar yapan kişi, olay ya da platformlar için basılan 1$ hatıra parası 2026 yılında Steve Jobs için basılacak. 

    Darphane tarafından basılacak hatıra parada Steve Jobs’un gençlik halinin Kaliforniya’daki bir vadide oturması canlandırılmış. Bilindiği üzere Steve Jobs Kaliforniya’da doğdu, Apple’ı kurdu ve burada hayatını kaybetti.  

    2018 yılından bu yana Darphane hatıra 1$ basımı gerçekleştiriyor. 2026 yılı için Steve Jobs yanında daha verimli hububat üretimini geliştiren Dr. Norman Borlaug ve Cray-1 süper bilgisayarı için de hatıra para bastırılacak. 
     

