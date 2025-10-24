Giriş
    Steve Wozniak, "yapay süper zekayı geliştirmeyi durdurun" çağrısına destek verdi

    Aralarında Steve Wozniak'ın da yer aldığı 800 kişi, yapay süper zeka üzerindeki çalışmaların durdurulması için ortak bir bildiri yayımladı: "İnsanlık için geri dönülmez sonuçları olabilir."

    Steve Wozniak, Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Google, Meta, DeepSeek gibi şirketlerin yapay zeka alanında girdiği rekabet, tüm insanlığın kaderini belirleyebilecek bu teknolojik devrimi ticari bir yarışa indirgemiş durumda. Bugün yapay zekaya yönelik kararların neredeyse tamamı ticari kaygılarla alınırken; şirketler ve devletler arasında başlayan bu yeni nesil "silahlanma savaşı" her türlü uyarının göz ardı edilmesine sebep oluyor. Ortaya çıkan bu tablo, sadece bilim insanlarını değil, yaşamın her alanından akil insanları kaygılandırıyor. Bu kaygılar, bu hafta çok daha somut bir şekilde kamuoyunun dikkatine sunuldu.

    Bilim insanlarından eski subaylara uzanan geniş bir yelpazeden 800'e yakın isim, ortak bir bildiri yayımlayarak yapay süper zekaya karşı önlem alınmasını istedi. Bu bildirinin imzacıları arasında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da yer alıyor.

    "Yapay Süper Zekanın Geliştirilmesi Konusunda Kararlar Yalnızca Teknoloji Şirketlerine Bırakılamaz"

    Bildiride üç temel talep öne çıkıyor. İlk olarak, insan zekasını aşma potansiyeli taşıyan yapay süper zeka sistemlerinin geliştirilmesinin durdurulması isteniyor. İmzacılar, bu çalışmaların ileride yeniden başlatılabileceğini, ancak “geniş bir bilimsel uzlaşı ve güçlü bir kamuoyu desteği oluşana kadar” tamamen durdurulması gerektiğini savunuyor. Bildiride, bu teknolojinin güvenli ve denetlenebilir olduğuna dair somut kriterler belirlenmeden devam etmenin insanlık için geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

    Bir diğer vurgu ise risklerin büyüklüğü ve belirsizliği. Bildiride, kontrolsüz bir yapay zekâ gelişiminin; insan emeğinin değersizleşmesinden ulusal güvenlik sorunlarına, bireysel özgürlüklerin erozyonundan varoluşsal tehditlere kadar uzanan sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. İmzacılar, yapay zeka konusunda sadece teknolojik ilerlemeye odaklanmanın tehlikeli olduğunu, etik, hukuki ve toplumsal boyutların aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtiyor.

    Üçüncü kritik talep ise karar mekanizmasının tekelleşmesini önlemek. Bildiri, yapay zeka gibi insanlığın geleceğini belirleyecek bir konuda kuralların yalnızca teknoloji şirketleri veya devletler tarafından belirlenmesine karşı çıkıyor. Bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair kararların toplumla birlikte alınması, şeffaf süreçlerin işletilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

    Bu konuda imzacılara katılmamak elde değil. Yapay zeka gibi milyarlarca insanın hayatını derinden etkileyecek bir mesele, bugün Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk gibi teknoloji liderlerinin insiyatifine bırakılmış durumda. Oysa kendilerinin bugüne kadarki sicilleri, bu konuda karar mercii olmaya hiç de uygun olmadıklarını açıkça ortaya koyuyor.

