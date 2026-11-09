Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Usta yönetmen Steven Spielberg'in sıradaki filmi bir western olacak

    Jaws, Er Ryan'ın Kurtarmak, Schindler'in Listesi gibi unutulmaz filmlere imza atan usta yönetmen Steven Spielberg'in sıradaki projesi belli oldu. Spielberg bu kez de western türüne adım atıyor.

    Usta yönetmen Steven Spielberg'in sıradaki filmi bir western olacak Tam Boyutta Gör
    Son olarak UFO fenomenine odaklanan Disclosure Day (İfşa Günü) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan usta yönetmen Steven Spielberg, bir sonraki projesini belirledi. Bugüne kadar pek çok farklı türde filmler çeken yönetmen, bu kez de bir western için kamera arkasına geçecek.

    Er Ryan'ı Kurtarmak ve Schindler'in Listesi gibi filmlerde Spielberg ile çalışan Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Janusz Kamiński, bu hafta verdiği bir röportajda sıradaki projesinin Spielberg ile yeniden çalışacağı bu western olacağını açıkladı. Böylece Spielberg'in bir sonraki filmi de ortaya çıkmış oldu. Kamiński'nin söylediğine göre çekimlere önümüzdeki yıl başlanacak.

    Steven Spielberg, Klişelerden Uzak Bir Western Çekmek İstiyor

    Western türünde olacağı dışında proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Spielberg Mart ayında verdiği bir röportajda projeye dair kısaca konuşmuş, klişelerin ve basmakalıp karakterlerin olmayacağı bir western üzerinde çalıştığını söylemişti.

    Çekimler önümüzdeki yıl başlayacak olsa da bu filmi izlemek için muhtemelen 2028'i beklememiz gerekecek. Zira film yılın ilk yarısında çekilecek olsaydı bu noktada artık oyuncu kadrosu veya çekim takvimi konular hakkında haberler duyuyorduk. Dolayısıyla filmin yılın ikinci yarısında çekilip, 2028'de çıkacağını varsayabiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiktok izlenme hilesi suzuki s-cross yorum çamur arısı geely emgrand electrolux çamaşır makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum