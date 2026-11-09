Usta yönetmen Steven Spielberg'in sıradaki filmi bir western olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Usta yönetmen Steven Spielberg, sinema kariyerinde ilk kez bir western filmi çekmeye hazırlanıyor. Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Janusz Kamiński, ünlü yönetmenle yeni proje için tekrar bir araya geleceklerini duyurdu. Klişelerden ve basmakalıp karakterlerden uzak olacağı belirtilen yapımın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor. Hazırlıkları süren merakla beklenen filmin 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son olarak UFO fenomenine odaklanan Disclosure Day (İfşa Günü) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan usta yönetmen Steven Spielberg, bir sonraki projesini belirledi. Bugüne kadar pek çok farklı türde filmler çeken yönetmen, bu kez de bir western için kamera arkasına geçecek.

Er Ryan'ı Kurtarmak ve Schindler'in Listesi gibi filmlerde Spielberg ile çalışan Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Janusz Kamiński, bu hafta verdiği bir röportajda sıradaki projesinin Spielberg ile yeniden çalışacağı bu western olacağını açıkladı. Böylece Spielberg'in bir sonraki filmi de ortaya çıkmış oldu. Kamiński'nin söylediğine göre çekimlere önümüzdeki yıl başlanacak.

Steven Spielberg, Klişelerden Uzak Bir Western Çekmek İstiyor

Western türünde olacağı dışında proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Spielberg Mart ayında verdiği bir röportajda projeye dair kısaca konuşmuş, klişelerin ve basmakalıp karakterlerin olmayacağı bir western üzerinde çalıştığını söylemişti.

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Çekimler önümüzdeki yıl başlayacak olsa da bu filmi izlemek için muhtemelen 2028'i beklememiz gerekecek. Zira film yılın ilk yarısında çekilecek olsaydı bu noktada artık oyuncu kadrosu veya çekim takvimi konular hakkında haberler duyuyorduk. Dolayısıyla filmin yılın ikinci yarısında çekilip, 2028'de çıkacağını varsayabiliriz.

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