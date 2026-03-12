Steven Spielberg'den UFO filmi: Disclosure Day'in yeni fragmanı yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan Disclosure Day (İfşa Günü) için tanıtım çalışmalarına hız veren Universal, bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.
Disclosure Day, UFO'larla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkarma Çabasına Odaklanıyor
Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"
Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.