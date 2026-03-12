Steven Spielberg'den UFO filmi: Disclosure Day'in yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle uzaylılara dair kafamızda canlanan imgeleri şekillendiren usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden bir UFO filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenin UFO fenomenine odaklanan yeni filmi Disclosure Day, 12 Haziran'da vizyona girecek.

Vizyon tarihi yaklaşan Disclosure Day (İfşa Günü) için tanıtım çalışmalarına hız veren Universal, bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

Disclosure Day, UFO'larla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkarma Çabasına Odaklanıyor

Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

Avatar 4 çekilecek mi? James Cameron umutlu konuştu 2 gün önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: