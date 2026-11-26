Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Usta yönetmen Steven Spielberg, ilk western filmi The Heart in Winter için hazırlıklara başladı. Kevin Barry'nin romanından uyarlanan yapımın senaryosunu Paul Thomas Anderson yazıyor. İrlandalı bir şairin sevdiği kadınla kaçışını konu alan filmde Cillian Murphy, Jessie Buckley ve Mark Rylance başrolleri paylaşacak. Çekimlerine 2027 yılında başlanması planlanan yapımın vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Son olarak Disclosure Day (İfşa Günü) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni bir film hazırladığı ve bu yeni projeyle ilk kez western türünde bir iş ortaya koyacağı kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Spielberg imzası taşımasıyla hâlihazırda merak uyandıran bu proje, bu hafta duyurulan isimlerle çok daha heyecan verici bir hâl aldı.

Spielberg'in Yeni Filmini Paul Thomas Anderson Yazıyor

The Heart in Winter adını taşıyan film, Kevin Barry'nin western türündeki aynı adlı romanının uyarlaması olacak. Filmin senaryosunu, kendisi de Oscarlı bir yönetmen olan Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) yazıyor. One Battle After Another ile bu yıl hem En İyi Film hem de En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Anderson, normalde sadece kendi filmlerini yazan bir sinemacı olsa da son dönemde usta yönetmenler için istisna yapmaya başladı. Anderson'ın son dönemde Martin Scorsese filmlerine senarist olarak perde arkasından katkı sunduğu biliniyor. Şimdi Spielberg'in yeni filmini yazarak, usta yönetmenlerle olan ortaklığını bir adım daha ileri taşıyacak.

The Heart in the Winter, sadece senaristiyle değil, başrol oyuncularıyla da iddialı geliyor.Filmin başrollerini Cillian Murphy (Oppenheimer), Jessie Buckley (Hamnet) ve Mark Rylance (Bridge of Spies) paylaşacak.

Dune 3'ün yeni fragmanı yıldız isimleri sahaya sürüyor 15 sa. önce eklendi

Kevin Barry'nin 2024 tarihli romanının merkezinde İrlandalı şair Tom Rourke yer alıyor. Yaşadığı kasabadaki en güçlü figürlerden biri olan maden şefinin yeni nikâhlandığı Polly'ye gönlüğünü kaptıran Rourke, Polly'yi de yanına alıp San Francisco'ya kaçıyor. Ancak bir grup silahlı adamın peşlerine düşmesi uzun sürmüyor.

Filmin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanması planlanıyor. Ancak şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Steven Spielberg, yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: