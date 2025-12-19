Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stirling tabanlı termoakustik ısı pompası prototipi geliştirildi

    Çinli araştırmacılar, Stirling tabanlı termoakustik ısı pompası prototipi geliştirdi. Sistem, 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşarak ağır sanayi için sıfır karbonlu ısıtma sağlayabilir.

    Stirling tabanlı termoakustik ısı pompası prototipi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çin Bilimler Akademisi (CAS) bünyesinde çalışan araştırmacılar, 200 derecenin üzerinde çıkış sıcaklığına ulaşabilen termoakustik Stirling ısı pompası prototipini kamuoyuna tanıttı. Geliştirilen sistem, yüksek sıcaklık gerektiren sanayi uygulamaları için yeni bir kapı aralarken petrokimya ve metalurji gibi sektörlerde sıfır karbonlu ısıtma için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Ses dalgalarını kullanıyor

    Geleneksel ısı pompalarından farklı olarak akustik ısı pompaları, ısıyı taşımak için mekanik kompresörler yerine ses dalgalarını kullanıyor. Özel olarak tasarlanmış bir boru içerisinde oluşturulan güçlü ses dalgaları, gaz moleküllerini titreştirerek basınç farkları meydana getiriyor ve bu sayede ısı bir uçtan diğerine aktarılıyor. Hareketli parça içermemesi, bu sistemleri daha sessiz ve uzun ömürlü hale getirirken bugüne kadar yüksek maliyetler ve sınırlı performans ticari kullanımın önünde engel oluşturuyordu.

    CAS araştırma ekibi, bu sınırlamaları aşmak amacıyla termoakustik Stirling ısı pompası (TAHP) mimarisini temel alan bir prototip geliştirdi. Sistem, kapalı bir gaz çevrimi içinde ses dalgalarıyla ısı transferi gerçekleştiriyor ve çalışma prensibi açısından Stirling motorlarını andırıyor. Bilindiği üzere Stirling motorları, kapalı çevrimde sabit bir gazın ısı etkisiyle sıkışıp genleşmesi sayesinde enerji dönüşümü sağlayan rejeneratif sistemler olarak tanımlanıyor.

    Yeni prototipteki temel yenilik, faz anahtarlama sistemiyle ses dalgalarının yönünün kontrol edilebilmesi. Bu sayede akustik enerji ters yönde iletilebiliyor, yüksek ve düşük sıcaklık ısı eşanjörleri yer değiştirerek çalışıyor. Böylece kompresör daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılabiliyor ve ultra yüksek sıcaklık kompresörü ihtiyacı ortadan kalkıyor.

    Potansiyeli heyecan verici

    Stirling tabanlı termoakustik ısı pompası prototipi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu tasarım sayesinde 200 derecenin üzerinde pompalama sıcaklığına ulaşabilen dünyanın ilk çift etkili, serbest pistonlu termoakustik Stirling ısı pompası prototipini geliştirdiklerini belirtiyor. Deneysel sistem, yaklaşık 14 derece seviyesindeki düşük ısıyı 270 derecenin üzerindeki bir ısı kaynağına başarıyla taşıyabiliyor.

    Deney sonuçları, sistemin 25 dereceden 166 dereceye kadar etkili bir sıcaklık artışı sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca 74 derecelik bir sıcaklık aralığında en yüksek performans katsayısı (COP) 1,68 olarak ölçüldü. Ortam sıcaklığının 67 dereceye ulaştığı koşullarda ise sistem, 214 derecelik bir ısıtma çıkış sıcaklığı sunarken, bu noktada COP değeri yüzde 1,5, göreli Carnot verimliliği ise yüzde 45,2 seviyesine ulaşıyor.

    Araştırma ekibi, önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi petrokimya, metalurji ve seramik üretimi gibi yüksek sıcaklık gereksinimi olan endüstriyel süreçlere uyarlamayı hedefliyor. Çalışmanın başyazarı Luo Ercang, basınçlı su reaktörlerinde yaklaşık 300 derece, parabolik oluklu güneş kolektörlerinde ise 400-500 derece seviyesindeki ısı kaynaklarının süper yüksek sıcaklıklı termoakustik ısı pompası teknolojisiyle 500 ila 800 derece aralığına yükseltilebileceğini vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral doz aşımı yan etkileri fernus z-kitap pdf vodafone 25 gb 175 tl ikinci 6 ay askerlik iptal edilir mı multufi raşşaşi türkçe sözleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum