STM’den Şahid-136 muadili Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor

STM, paylaştığı görüntülerle platformun operasyonel özelliklerine dair teknik detay vermese de İHA’nın uzun menzilli ve hassas vuruş kapasitesine sahip olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Şirketin daha önce geliştirdiği KARGU, ALPAGU, TOGAN ve BOYGA gibi kamikaze sistemlerden edinilen tecrübeler de yeni platforma taşınıyor.
Derin darbe için kullanılabilir
Yeni uzun menzilli kamikaze İHA, operasyonel konsept açısından İran yapımı Şahid-136 ile bazı benzerlikler taşısa da teknolojik altyapısı ve hassas vuruş yeteneğiyle farklılaşıyor. Sistem, özellikle yüzlerce kilometre ötedeki düşman hedeflerine, radar üslerine ve lojistik hatlara derin darbe yapmayı amaçlıyor. SavunmaSanayiST, İHA’nın yaklaşık 2.000 kilometre menzile sahip olduğunu değerlendiriyor.
STM, yalnızca kamikaze İHA'larla sınırlı kalmayıp Multi-Domain (Çoklu Harekat Ortamı) konsepti çerçevesinde otonom sistemlerini taktik seviyeden stratejik seviyeye taşıma hedefiyle hareket ediyor. Bu konsept, farklı platformların birbirinden bağımsız değil, ortak görev bilinciyle veri paylaşan ve koordineli hareket eden entegre bir operasyonel güç olarak görev yapmasını amaçlıyor.
