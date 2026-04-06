STM’den Şahid-136 muadili Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önemli unsurlarından olan STM, uzun menzilli kamikaze insansız hava aracına (İHA) ilişkin ilk test uçuş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Videoda sabit kanatlı ve klasik mühimmat mimarisini anımsatan tasarımıyla dikkat çeken İHA, burun kısmında kamera veya farklı bir sensör sistemi taşıyor gibi görünüyor.

STM, paylaştığı görüntülerle platformun operasyonel özelliklerine dair teknik detay vermese de İHA’nın uzun menzilli ve hassas vuruş kapasitesine sahip olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Şirketin daha önce geliştirdiği KARGU, ALPAGU, TOGAN ve BOYGA gibi kamikaze sistemlerden edinilen tecrübeler de yeni platforma taşınıyor.

Derin darbe için kullanılabilir

Yeni uzun menzilli kamikaze İHA, operasyonel konsept açısından İran yapımı Şahid-136 ile bazı benzerlikler taşısa da teknolojik altyapısı ve hassas vuruş yeteneğiyle farklılaşıyor. Sistem, özellikle yüzlerce kilometre ötedeki düşman hedeflerine, radar üslerine ve lojistik hatlara derin darbe yapmayı amaçlıyor. SavunmaSanayiST, İHA’nın yaklaşık 2.000 kilometre menzile sahip olduğunu değerlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Platformun tasarımında düşük radar kesit alanı (RCS) ve delta kanat yapısı öne çıkıyor. Ayrıca elektronik harp korumalı GNSS ve elektro-optik arayıcı başlık ile yüksek vuruş hassasiyeti sunması bekleniyor. STM’nin yeni İHA’sı, sabit hedeflerin imhası, hava savunma sistemlerinin baskılanması (SEAD) ve lojistik hatların kesilmesi gibi stratejik görevlerde etkin rol alacak.

Pentagon, Patriot füzeleri için üretim kapasitesini üçe katlıyor 8 sa. önce eklendi

STM, yalnızca kamikaze İHA’larla sınırlı kalmayıp Multi-Domain (Çoklu Harekat Ortamı) konsepti çerçevesinde otonom sistemlerini taktik seviyeden stratejik seviyeye taşıma hedefiyle hareket ediyor. Bu konsept, farklı platformların birbirinden bağımsız değil, ortak görev bilinciyle veri paylaşan ve koordineli hareket eden entegre bir operasyonel güç olarak görev yapmasını amaçlıyor.

