Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    STM’den Şahid-136 muadili Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor

    STM, uzun menzilli kamikaze İHA’nın ilk test uçuş görüntülerini paylaştı. Sistemin düşük radar izi, uzun menzil ve hassas vuruş kabiliyetiyle ön plana çıkması bekleniyor.

    Türk savunma sanayisinin önemli unsurlarından olan STM, uzun menzilli kamikaze insansız hava aracına (İHA) ilişkin ilk test uçuş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Videoda sabit kanatlı ve klasik mühimmat mimarisini anımsatan tasarımıyla dikkat çeken İHA, burun kısmında kamera veya farklı bir sensör sistemi taşıyor gibi görünüyor.

    STM, paylaştığı görüntülerle platformun operasyonel özelliklerine dair teknik detay vermese de İHA’nın uzun menzilli ve hassas vuruş kapasitesine sahip olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Şirketin daha önce geliştirdiği KARGU, ALPAGU, TOGAN ve BOYGA gibi kamikaze sistemlerden edinilen tecrübeler de yeni platforma taşınıyor.

    Derin darbe için kullanılabilir

    Yeni uzun menzilli kamikaze İHA, operasyonel konsept açısından İran yapımı Şahid-136 ile bazı benzerlikler taşısa da teknolojik altyapısı ve hassas vuruş yeteneğiyle farklılaşıyor. Sistem, özellikle yüzlerce kilometre ötedeki düşman hedeflerine, radar üslerine ve lojistik hatlara derin darbe yapmayı amaçlıyor. SavunmaSanayiST, İHA’nın yaklaşık 2.000 kilometre menzile sahip olduğunu değerlendiriyor.

    Platformun tasarımında düşük radar kesit alanı (RCS) ve delta kanat yapısı öne çıkıyor. Ayrıca elektronik harp korumalı GNSS ve elektro-optik arayıcı başlık ile yüksek vuruş hassasiyeti sunması bekleniyor. STM’nin yeni İHA’sı, sabit hedeflerin imhası, hava savunma sistemlerinin baskılanması (SEAD) ve lojistik hatların kesilmesi gibi stratejik görevlerde etkin rol alacak.

    STM, yalnızca kamikaze İHA’larla sınırlı kalmayıp Multi-Domain (Çoklu Harekat Ortamı) konsepti çerçevesinde otonom sistemlerini taktik seviyeden stratejik seviyeye taşıma hedefiyle hareket ediyor. Bu konsept, farklı platformların birbirinden bağımsız değil, ortak görev bilinciyle veri paylaşan ve koordineli hareket eden entegre bir operasyonel güç olarak görev yapmasını amaçlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 13 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prizden elektrik alma google pixel 10 pro xl turbo terlemesi neden olur eurofighter vs f35 zte modem arayüz şifresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum