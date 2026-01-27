STM’nin sürü İHA’ları canlı mühimmatla sahada: Türkiye’de bir ilk

Faaliyet, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edildi. STM’nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği sürü İHA’ları, patlamalı mühimmat kullanılan gerçekçi bir ortamda ilk kez sahaya çıktı.
Otonomi ön plana çıktı
Testin en dikkat çekici unsurlarından birisi ise STM’nin geliştirdiği dağıtık kontrol mimarisinin sahadaki performansı oldu. KARGU’lar, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan kendi aralarında haberleşerek görevlerini sürdürdü. Bu yapı sayesinde sürü, yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini gerçek harp koşullarına yakın bir ortamda başarıyla sergiledi.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, elde edilen başarının teknik olduğu kadar stratejik bir anlam da taşıdığına dikkat çekti. Güleryüz, sürü İHA teknolojilerinin modern harp sahasında oyun değiştirici bir unsur haline geldiğini vurgulayarak tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirilen sürü zekasının canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada kanıtlanmış olmasının önemine işaret etti.
Özellikler
- Sürü Zekası Algoritmaları
- Satürasyon Saldırısı Konsepti
- Dağıtık Kontrol Mimarisi
- İHA’lar Arası İletişim Altyapısı
- Otonom Formasyon Oluşturma ve Sürdürme
- Çarpışma Önleme Sistemi
- Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti ve Sınıflandırması
- Sürü İçi Görev Paylaşımı
- Hedef Önceliklendirme ve Görev Atama
- CRPA Destekli Anti-jam Seyrüsefer
- KERKES Entegrasyonu ile KKS Bağımsız Seyrüsefer
- Sürü Bölünmesi ve Birleşmesi
- Gerçek Zamanlı Sürüye Katılma ve Sürüden Ayrılma