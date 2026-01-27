Giriş
    STM’nin sürü İHA’ları canlı mühimmatla sahada: Türkiye’de bir ilk

    STM’nin geliştirdiği 20 adet KARGU İHA sürüsü ile gerçekleştirilen testte hedefler canlı mühimmatla tam isabetle vuruldu. Türkiye’de sürü kabiliyeti gerçek mühimmatla ilk kez sahada denendi.

    STM’nin sürü İHA’ları canlı mühimmatla sahada: Türkiye’de bir ilk Tam Boyutta Gör
    STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi, 20 adet Vurucu İHA KARGU’nun yer aldığı kapsamlı bir test faaliyetiyle ilk kez gerçek mühimmat kullanılarak başarıyla denendi. Test kapsamında hedefler tam isabetle vurulurken bu çalışma Türkiye’de sürü kabiliyetinin canlı mühimmatlı, operasyonel bir senaryoda test edildiği ilk faaliyet olarak kayıtlara geçti.

    Faaliyet, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edildi. STM’nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği sürü İHA’ları, patlamalı mühimmat kullanılan gerçekçi bir ortamda ilk kez sahaya çıktı.

    Otonomi ön plana çıktı

    STM’nin sürü İHA’ları canlı mühimmatla sahada: Türkiye’de bir ilk Tam Boyutta Gör
    Test sırasında kullanılan sürü tamamı milli algoritmalarla geliştirilen ve dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde tek bir operatör tarafından kontrol edildi. KARGU’lar, kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti. Görev alanına ulaşan sürü, üç farklı hedef için yine otonom şekilde alt sürülere ayrıldı ve operatörün verdiği tek bir komutla eş zamanlı saldırı icra etti. Anti-personel harp başlığı ile donatılan KARGU’lar canlı mühimmat kullanılan bu senaryoda yüksek hassasiyetle hedeflerini vurdu.

    Testin en dikkat çekici unsurlarından birisi ise STM’nin geliştirdiği dağıtık kontrol mimarisinin sahadaki performansı oldu. KARGU’lar, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan kendi aralarında haberleşerek görevlerini sürdürdü. Bu yapı sayesinde sürü, yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini gerçek harp koşullarına yakın bir ortamda başarıyla sergiledi.

    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, elde edilen başarının teknik olduğu kadar stratejik bir anlam da taşıdığına dikkat çekti. Güleryüz, sürü İHA teknolojilerinin modern harp sahasında oyun değiştirici bir unsur haline geldiğini vurgulayarak tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirilen sürü zekasının canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada kanıtlanmış olmasının önemine işaret etti.

    Özellikler

    • Sürü Zekası Algoritmaları
    • Satürasyon Saldırısı Konsepti
    • Dağıtık Kontrol Mimarisi
    • İHA’lar Arası İletişim Altyapısı
    • Otonom Formasyon Oluşturma ve Sürdürme
    • Çarpışma Önleme Sistemi
    • Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti ve Sınıflandırması
    • Sürü İçi Görev Paylaşımı
    • Hedef Önceliklendirme ve Görev Atama
    • CRPA Destekli Anti-jam Seyrüsefer
    • KERKES Entegrasyonu ile KKS Bağımsız Seyrüsefer
    • Sürü Bölünmesi ve Birleşmesi
    • Gerçek Zamanlı Sürüye Katılma ve Sürüden Ayrılma

