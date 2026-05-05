STM, uzun menzilli kamikaze İHA KUZGUN’u tanıttı: Şahid-136’ya rakip!

Tam Boyutta Gör STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., uzun menzilli sabit kanat kamikaze İHA sistemi KUZGUN’u kamuoyuna tanıttı. Şirketin taktik ve otonom sistemlerde edindiği deneyimi stratejik seviyeye taşıyan bu yeni platform ilk kez SAHA 2026 fuarında sergileniyor. KUZGUN, özellikler derin harekat kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Tanıtımla birlikte KUZGUN’un ilk test uçuşlarına ait görüntüler de paylaşılırken, sistemin yüksek menzil ve vurucu gücüyle dikkat çektiği görüldü. 1000 kilometreyi aşan operasyon menzili ve güçlü harp başlığı, KUZGUN’u Şahid-136 gibi benzer sınıftaki sistemler arasında öne çıkaran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Derindeki hedeflere yüksek hassasiyetli taarruz

KUZGUN, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, tek kullanımlık bir kamikaze İHA sistemi olarak tanımlanıyor. Platform, operasyon sahasında belirlenen hedeflere yönelerek doğrudan taarruz gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Yüksek hassasiyet gerektiren görev profillerine uygun şekilde optimize edilen sistem, hedef üzerinde maksimum etki yaratmak amacıyla özel bir harp başlığıyla donatıldı.

Aerodinamik yapısı sayesinde uzun süre havada kalabilen KUZGUN, aynı zamanda düşük radar iziyle dikkat çekiyor. Bu özellik, özellikle düşman hava savunma sistemlerine karşı daha düşük tespit olasılığı anlamına geliyor. Sistem, sınır ötesi operasyonlar ve düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik hızlı ve etkili saldırılar için önemli bir çözüm sunmayı hedefliyor.

KUZGUN’un öne çıkan özelliklerinden biri de operasyonel esnekliği. Platform, herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Roket destekli kalkış konseptiyle fırlatılabilen sistem, bu sayede farklı coğrafyalarda hızlı şekilde konuşlandırılabiliyor.

Görev sırasında KUZGUN, önceden belirlenen rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tamamen otonom uçuş gerçekleştiriyor. GNSS destekli seyrüsefer sistemi sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe yönelen İHA, hedef bölgesine ulaştığında dalış yaparak harp başlığını infilak ettiriyor ve görevini tamamlıyor. Ayrıca sistemin GNSS karıştırmalarına karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildiği de vurgulanıyor.

STM KUZGUN özellikleri

Uçuş Menzili: 1000+ km

Haberleşme Menzili: 60 km (LOS)

Uçuş Süresi: 6 Saat

Kalkış Ağırlığı: 200 kg

Görev İrtifası: 3500 m (MSL)

