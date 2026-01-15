Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AI stokları tükendi: AMD ve Intel, sunucu işlemcilerine zam yapabilir

    Yapay zeka yatırımları sunucu işlemcisi talebini patlattı. Stokları tükenen AMD ve Intel, veri merkezlerindeki yüksek talep nedeniyle sunucu CPU fiyatlarını yüzde 15’e kadar artırabilir.

    Stoklar tükendi: AMD ve Intel, sunucu işlemcilerine zam yapabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının hız kazanması, sunucu işlemcisi pazarında da dengeleri değiştirdi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre AMD ve Intel, sunucu sınıfı CPU fiyatlarını yüzde 15’e kadar artırma seçeneğini değerlendiriyor. Bunun nedeni ise her iki şirketin de yılın geri kalanı için mevcut sunucu işlemcisi stoklarını büyük ölçüde tüketmiş olması.

    Yüksek talep fiyat artışını tetikleyebilir

    Talep artışının ana kaynağıysa hiper ölçekli veri merkezleri inşa eden AWS, Microsoft, Google ve Meta gibi şirketler. Bu şirketler, veri merkezlerini yeni nesil mimarilere uyarlamak amacıyla büyük ölçekli alımlara yönelmiş durumda. Mevcut raf (rack) mimarileriyle uyumlu, daha yüksek performans ve verimlilik sunan işlemcilere geçiş süreci son dönemde sunucu CPU talebini belirgin şekilde yukarı taşıdı. Bu nedenle AMD ve Intel'in arzın istikrarlı kalmasını sağlamak için sunucu CPU fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırmayı planladığı iddia ediliyor.

    Pazarın önümüzdeki dönemde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Zira bu dev şirketlerin resmen bir “yükseltme döngüsüne” girdiği ve eski sunucu işlemci mimarilerinin yerini yeni platformlara bıraktığı belirtiliyor. Bu geçişte öne çıkan modeller arasında AMD’nin 5. nesil EPYCTurin” işlemcileri ile Intel’in Xeon Granite Rapids ailesi yer alıyor. Sektör tahminlerine göre yalnızca bu yıl içinde sunucu işlemcisi sevkiyatlarının yüzde 25’e kadar artması bekleniyor.

    Mevcut durumda hem AMD hem de Intel için olumlu bir tablo bulunuyor. Ancak AMD, son yıllarda EPYC ailesiyle güçlü bir ivme yakalamış durumda. Ayrıca şirketin 2026’nın ikinci yarısında EPYC Venice “2 nm” işlemcileri tanıması bekleniyor. Söz konusu ürünlerin, performans ve verimlilik açısından pazarda oyun değiştirici bir etki yaratması bekleniyor. Intel’in de önümüzdeki dönemde Xeon ailesiyle bu pazarda daha görünür olmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nttgame den mesaj geldi küfürlü şiirler amazon fiyat geçmişi dinamik hafıza yorumları şerit led neden yanıp söner

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum