AI stokları tükendi: AMD ve Intel, sunucu işlemcilerine zam yapabilir

Yüksek talep fiyat artışını tetikleyebilir
Talep artışının ana kaynağıysa hiper ölçekli veri merkezleri inşa eden AWS, Microsoft, Google ve Meta gibi şirketler. Bu şirketler, veri merkezlerini yeni nesil mimarilere uyarlamak amacıyla büyük ölçekli alımlara yönelmiş durumda. Mevcut raf (rack) mimarileriyle uyumlu, daha yüksek performans ve verimlilik sunan işlemcilere geçiş süreci son dönemde sunucu CPU talebini belirgin şekilde yukarı taşıdı. Bu nedenle AMD ve Intel'in arzın istikrarlı kalmasını sağlamak için sunucu CPU fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırmayı planladığı iddia ediliyor.
Pazarın önümüzdeki dönemde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Zira bu dev şirketlerin resmen bir “yükseltme döngüsüne” girdiği ve eski sunucu işlemci mimarilerinin yerini yeni platformlara bıraktığı belirtiliyor. Bu geçişte öne çıkan modeller arasında AMD’nin 5. nesil EPYC “Turin” işlemcileri ile Intel’in Xeon Granite Rapids ailesi yer alıyor. Sektör tahminlerine göre yalnızca bu yıl içinde sunucu işlemcisi sevkiyatlarının yüzde 25’e kadar artması bekleniyor.
Mevcut durumda hem AMD hem de Intel için olumlu bir tablo bulunuyor. Ancak AMD, son yıllarda EPYC ailesiyle güçlü bir ivme yakalamış durumda. Ayrıca şirketin 2026'nın ikinci yarısında EPYC Venice "2 nm" işlemcileri tanıması bekleniyor. Söz konusu ürünlerin, performans ve verimlilik açısından pazarda oyun değiştirici bir etki yaratması bekleniyor. Intel'in de önümüzdeki dönemde Xeon ailesiyle bu pazarda daha görünür olmayı hedeflediği değerlendiriliyor.