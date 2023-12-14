Storm Warfare 14 Aralık'ta Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak!

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Ücretsiz olarak oynanabilen İkinci Dünya Savaşı temalı bir strateji kart oyunu olan Storm Warfare, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Açık Beta lansmanıyla dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesiyle buluşacak. Bu buluşma, oyuncuları hem heyecan verici Storm Warfare evreniyle tanıştıracak hem de dev bir turnuvada birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunacak. Tam Boyutta Gör

Oyuncuları Neler Bekliyor? Turnuva Hangi Gün Başlıyor?

Storm Warfare, 14 Aralık’ta başlayacak Açık Beta sürecini, toplam 1.2 milyon Türk Lirası değerinde ödül havuzuna sahip benzersiz bir turnuvayla taçlandıracak.

18 Aralık tarihinde başlayacak turnuva ile oyuncular İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu cephelerinde karşı karşıya gelerek büyük ödüllere ulaşmaya çalışacak. Ayrıca turnuvada verilen ödüller arasında 505 Genesis Komutan NFT’si de yer alacak. Açık Beta sürecinde yalnızca 32 oyun influencer’ının katılacağı ve karşılaşmaların canlı olarak yayınlanacağı özel bir turnuva da gerçekleştirilecek.

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Storm Warfare Hakkında

Storm Warfare II. Dünya Savaşı atmosferinde geçen ve koleksiyon kart oyunlarına farklı bir soluk getiren sıra tabanlı bir kart oyunu. Storm Warfare fiziksel kart oyunlarının özelliklerini Web 3.0 teknolojisiyle, oyunculara oyun içi içerikleri takas etme, gerçek para karşılığında alıp satma ve gerçek bir koleksiyon oluşturma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak oynanabilen yapısıyla, haftalık ve günlük görevleri tamamlayarak, oyun-içi içeriklerin tamamına ulaşmak mümkün.



Storm Warfare’de oyuncular ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Sovyetler Birliği gibi farklı ülkeler arasında seçim yaparak stratejilerini oluşturuyor. Savaşta yer alan gerçek araçlar, birlikler, silahlardan oluşan destelerle yaratılan stratejiler, savaş alanında kimin galip geleceğinin belirleyicisi oluyor.

Janus Interactive Hakkında

Londra merkezli Türk oyun geliştirme stüdyosu Janus Interactive farklı disiplinlerdeki çok uluslu bir ekibin ortak vizyon çerçevesinde bir araya gelmesiyle kuruldu. Web 3.0 teknolojili oyunlar konusunda öncü bir rol oynayan şirket; oyunların eğlence öncelikli, herkes için erişilebilir ve tüm katılımcıların yararına olduğu merkeziyetsiz bir ekosistemde var olması için çalışmaktadır. Storm Warfare, Janus Interactive’in bu amaca yönelik geliştirdiği ilk büyük oyun projesidir.



Storm Warfare oyunu ve Open Beta testiyle ilgili daha fazla bilgi için:

https://stormwarfare.com/

Janus Interactive hakkında detaylı bilgi:

https://janusinteractive.co.uk/

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