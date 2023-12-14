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    Storm Warfare 14 Aralık'ta Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak!

    Türk oyun stüdyosu Janus Interactive tarafından geliştirilen, web 3.0 özellikli strateji kart oyunu Storm Warfare, 14 Aralık’ta başlayacağı Açık Beta lansmanıyla  ses getirmeye hazırlanıyor.

    Storm Warfare 14 Aralık'ta Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak! Tam Boyutta Gör

    Ücretsiz olarak oynanabilen İkinci Dünya Savaşı temalı bir strateji kart oyunu olan Storm Warfare, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Açık Beta lansmanıyla dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesiyle buluşacak. Bu buluşma, oyuncuları hem heyecan verici Storm Warfare evreniyle tanıştıracak hem de dev bir turnuvada birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunacak.

    Storm Warfare 14 Aralık'ta Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak! Tam Boyutta Gör

    Oyuncuları Neler Bekliyor? Turnuva Hangi Gün Başlıyor?

    Storm Warfare, 14 Aralık’ta başlayacak Açık Beta sürecini, toplam 1.2 milyon Türk Lirası değerinde ödül havuzuna sahip benzersiz bir turnuvayla taçlandıracak.

    18 Aralık tarihinde başlayacak turnuva ile oyuncular İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu cephelerinde karşı karşıya gelerek büyük ödüllere ulaşmaya çalışacak. Ayrıca turnuvada verilen ödüller arasında 505 Genesis Komutan NFT’si de yer alacak. Açık Beta sürecinde yalnızca 32 oyun influencer’ının katılacağı ve karşılaşmaların canlı olarak yayınlanacağı özel bir turnuva da gerçekleştirilecek. 

    Storm Warfare 14 Aralık'ta Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak! Tam Boyutta Gör

    Storm Warfare Hakkında

    Storm Warfare II. Dünya Savaşı atmosferinde geçen ve koleksiyon kart oyunlarına farklı bir soluk getiren sıra tabanlı bir kart oyunu. Storm Warfare fiziksel kart oyunlarının özelliklerini Web 3.0 teknolojisiyle, oyunculara oyun içi içerikleri takas etme, gerçek para karşılığında alıp satma ve gerçek bir koleksiyon oluşturma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak oynanabilen yapısıyla, haftalık ve günlük görevleri tamamlayarak, oyun-içi içeriklerin tamamına ulaşmak mümkün.

    Storm Warfare’de oyuncular ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Sovyetler Birliği gibi farklı ülkeler arasında seçim yaparak stratejilerini oluşturuyor. Savaşta yer alan gerçek araçlar, birlikler, silahlardan oluşan destelerle yaratılan stratejiler, savaş alanında kimin galip geleceğinin belirleyicisi oluyor.

    Janus Interactive Hakkında
    Londra merkezli Türk oyun geliştirme stüdyosu Janus Interactive farklı disiplinlerdeki çok uluslu bir ekibin ortak vizyon çerçevesinde bir araya gelmesiyle kuruldu. Web 3.0 teknolojili oyunlar konusunda öncü bir rol oynayan şirket; oyunların eğlence öncelikli, herkes için erişilebilir ve tüm katılımcıların yararına olduğu merkeziyetsiz bir ekosistemde var olması için çalışmaktadır. Storm Warfare, Janus Interactive’in bu amaca yönelik geliştirdiği ilk büyük oyun projesidir.


    Storm Warfare oyunu ve Open Beta testiyle ilgili daha fazla bilgi için:
    https://stormwarfare.com/

    Janus Interactive hakkında detaylı bilgi:

    https://janusinteractive.co.uk/

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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