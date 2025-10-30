Stranger Things'in 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer ve Charlie Heaton final sezonunda da aynı rollerde geri dönecek. Bu son macerada onlara katılacak en önemli isim ise Terminator serisinin Sarah Connor'ı olarak tanıdığımız Linda Hamilton olacak.
Stranger Things, 27 Kasım'da Geri Dönüyor
Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilen bu son savaş için yeniden bir araya toplanacak. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.
Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
