Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stranger Things'in 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı

    Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things 5. sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, yeni bir fragman daha paylaştı.

    Stranger Things'in 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things, üç yılı aşan uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 5. ve son sezonu, 27 Kasım'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan final sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer ve Charlie Heaton final sezonunda da aynı rollerde geri dönecek. Bu son macerada onlara katılacak en önemli isim ise Terminator serisinin Sarah Connor'ı olarak tanıdığımız Linda Hamilton olacak.

    Stranger Things, 27 Kasım'da Geri Dönüyor

    Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilen bu son savaş için yeniden bir araya toplanacak. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 11 dakika önce

    kod

    M
    matarese 16 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla gli otomatik vites yorumları devlet hastanesinde diş taşı temizliği ücreti eternal sunshine of the spotless mind ne demek varikosel askerliğe engel mi askere ne zaman gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum