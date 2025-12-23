Stranger Things'in 5. sezonu izlenme rekorları kırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Stranger Things, uzunca bir aranın ardından 27 Kasım'da ekranlara döndü. Aynı zamanda dizinin final sezonu da olan 5. sezon, tahmin edildiği gibi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. ABD'de TV ve dijitaldeki reytingleri takip eden başlıca kurum olan Nielsen'in paylaştığı veriler, Stranger Things'in 5. sezonuyla izlenme rekorları kırdığını gösteriyor.

Nielsen tarafından paylaşılan verilere göre Stranger Things, 5. sezon yayınlandıktan sonraki dört günde 8.46 milyar dakika izlenmeye ulaştı. Bu, daha önce Nielsen raporlarında benzeri görülmemiş bir rakam. Yıllardır reyting ve izlenme verilerini takip eden Nielsen, bunun yeni bir rekor olduğunu belirtiyor.

Kıyaslamak açısından, Stranger Things'in 4. sezonu 2022 yılında yayınlandığında, dizinin ilk bir haftdaki toplam izlenme süresi 7.2 milyar dakika olarak açıklanmıştı. Bu fark, dizinin aradan geçen üç yılda izleyici kitlesini daha da büyüttüğünü gösteriyor.

Stranger Things 5. Sezon, 26 Aralık'ta Geri Dönecek

5. sezonu üç parça hâlinde yayınlamaya karar veren Netflix, 27 Kasım'da sadece ilk dört bölümü yayınladı. Dizinin üç bölümden oluşan 2. kısmı ise 26 Aralık'ta ekrana gelecek. Bir film uzunluğunda olacak final bölümü ise 1 Ocak'ta yayınlanacak.​​​​​

