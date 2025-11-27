Giriş
    Stranger Things 5. sezon izleyici ile buluştu; Yoğun ilgi Netflix'i çökertti

    Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonu bugün Netflix'te izleyici ile buluştu; İzleyicilerin Stranger Things için Netflix'e akın etmesi, bazı bölgelerde uygulamanın çökmesine sebep oldu.

    Stranger Things 5. sezon izleyici ile buluştu; Yoğun ilgi Netflix'i çökertti Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things, neredeyse 3.5 yıllık aranın ardından 5. ve son sezonuyla ekranlara geri döndü. Final sezonunu üç parça hâlinde yayınlamaya karar veren Netflix, bugün ilk dört bölümü yayınladı.​​​​​

    Dizi uzunca bir süre ara vermiş olsa da pek ivme kaybetmemiş gibi görünüyor. Zira Stranger Things'in 5. sezonu izleyiciler tarafından öyle yoğun bir ilgiyle karşıland ki bazı bölgelerde Netflix uygulaması yoğunluk sebebiyle çöktü. Netflix gibi yoğun trafiğe alışık olan ve durumu gayet iyi idare edebilen bir platformun bile çökme sorunları yaşaması, yeni sezonun ne kadar ilgiyle karşılandığını gözler önüne serdi.

    Stranger Things 5. Sezon, Üç Parça Hâlinde Yayınlanacak

    Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak.İlk kısmı bugün yayınlayan Netflix, ikinci kısmı 26 Aralık'ta, final bölümünü ise 1 Ocak'ta izleyicilere sunacak.

    Yeni sezonda Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştiriyor. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilecek son savaş için yeniden bir araya geliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler,5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

