    Stranger Things 5. sezon gelmeden açılış sahnesi geldi; Netflix ilk 5 dakikayı yayınladı

    Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonu için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bu kez de yeni sezonun ilk beş dakikasını paylaştı. Yeni sezon, 27 Kasım'da başlayacak.

    Stranger Things 5. sezonu için bekleyiş sürerken, Netflix ilk 5 dakikayı yayınladı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things, üç yılı aşan uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 5. ve son sezonu, 27 Kasım'da izleyici ile buluşacak. Ancak yeni sezon için sabırsızlananlar, açılış sahnesini şimdiden izleyebilirler. Çünkü Netflix, 5. sezonun beş dakikalık açılış sekansını şimdiden yayınladı.

    Stranger Things, 27 Kasım'da Geri Dönüyor

    4. sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Zaten yeni sezonun ilk sezona gönderme yapan açılış sahnesinde de Vecna'yı görüyoruz.

    Yeni sezonda Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilen bu son savaş için yeniden bir araya toplanacak. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer ve Charlie Heaton final sezonunda da aynı rollerde geri dönecek. Bu son macerada onlara katılacak en önemli isim ise Terminator serisinin Sarah Connor'ı olarak tanıdığımız Linda Hamilton olacak.

    Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

