Stranger Things sona erdi ama seri devam edecek: Yeni dizi geliyor

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things, dün film uzunluğunda bir bölümle ekranlara veda etti. Ancak Netflix milyonları ekran başına kilitleyen bu seriden öyle kolay kolay vazgeçmeyecek. Nitekim daha şimdiden yeni Stranger Things dizileri için hazırlıklara başlanmış durumda.

Stranger Things ile Aynı Evrende Geçen Yeni Bir Hikâye Üzerinde Çalışılıyor

Eleven ve arkadaşlarının daha önce dizide görmediğimiz eski bir macerasını konu alacak animasyon dizisi Stranger Things: Tales from '85, bu yıl izleyici ile buluşacak. Ancak hazırlık aşamasındaki tek proje bu değil. Stranger Things ekibi, bunun yanı sıra bir de live-action (animasyon olmayan) proje üzerinde çalışıyor. Dün yayınlanan final bölümünde temelleri atılan bu spin-off dizisi, yine aynı evrende geçecek ama yepyeni bir hikâye anlatacak.

2026'da başlayacak en dikkat çekici diziler 2 gün önce eklendi

Stranger Things'in yaratıcıları olan Duffer Kardeşler'in son dönemde yaptıkları açıklamalar, bu yeni dizinin Hawkins'te geçmeyeceğini ve ana diziden bir karakterle ilgi olmayacağını gösteriyor. Ekip bunun yerine ABD'nin farklı bir noktasında, farklı bir zaman aralığında geçen yeni bir hikâye anlatacak ve tamamen yeni karakterlere odaklanacak. Hem Duffer Kardeşler hem de yönetmen Shawn Levy bu projenin de parçası olacak; ancak Duffer Kardeşler bu kez prodüksiyonun başında yer almayacak. Bunun için başka bir senarist ya da yapımcı görevlendirilecek.

İlk olarak 2022 yılında ortaya çıkan bu proje önümüzdeki iki üç yıl içinde hayata geçirilebilir. Nitekim final bölümünde doğrudan bu projeye yönelik göndermelerin olması da projenin artık daha somut bir hâl aldığını gösteriyor.

